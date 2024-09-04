iPhone 16要來了！等不及蘋果發表會　iPhone 15先「降價近5千」

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▲以最熱銷、漲價可能性相對大的Pro以上旗艦機型來看，就算漲幅大約落在2,000元，只要舊機跌幅超過一成以上，仍具價格競爭力。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 16系列上市倒數，傑昇通信公布新舊iPhone的市場價格及銷量排名。（圖／傑昇通信提供）

iPhone 16登場倒數！預計台灣時間9月10日凌晨1點登場，屆時就能完整看到Apple首款AI手機的全貌。在新機登場前，舊iPhone的價格依舊是熱門話題，連鎖通訊行傑昇通信公布新舊iPhone的價格資訊及銷量排名，前五名銷售最好的都是iPhone 15系列，在通路加大降價幅度下，至今都還有超過1成的跌幅，價差超過4600元，而iPhone 13空機價更是來到了1.8萬以下的價格帶，相當好入手，但還能不能買到也是個關鍵。根據傑昇通信統計2023年9月上市至2024年7月，在台開賣十一個月期間，共售出逾184萬台新舊iPhone，不意外，iPhone 15系列就佔88%的銷量，前十名的iPhone，iPhone 15系列就佔8席，表面上看來果粉對iPhone 15系列整體反應良好，實際上市場流通的也主要是這些熱門機型。傑昇通信表示，隨著iPhone 16的諸多傳聞和預測，消費者在七月初開始觀望，通路價格也從最初的停滯，到八月回漲約4%，再到九月的凍漲，以迎接新機上市。2023年全球智慧型手機行業低迷，蘋果在推出iPhone 15系列時並未提高美國售價，只取消了Pro Max的128GB版本。而採用台積電3奈米製程工藝晶片、鏡頭光學變焦的重大改進、新的鈦金屬外殼及改用Type-C介面的iPhone 15系列，這些試圖吸引用戶升級的規格似乎未能顯著提升銷量，甚至不敵iPhone 14系列；面對即將上市的 iPhone 16系列採用更高階硬體規格，來吸引果粉買單。此外，市場預估蘋果新系列機款的需求量將會很大，傑昇通信認為，因應AI手機換機潮，還在iPhone8、X、XR、11硬撐的用戶，都有可能成為這波iPhone 16系列換機主力。疫情後拉長換機週期，雖然蘋果未能從iPhone 15系列中獲得很大的銷售表現，傑昇通信坦言，以最熱銷、漲價可能性相對大的Pro以上旗艦機型來看，就算漲幅大約落在2,000元（換算漲幅約5％），只要屆時市面上還能買到現貨的iPhone 15系列，且跌幅超過一成以上，仍具價格競爭力。