男車禍臉撞歪「扳不回來」！醫妙手「拼圖」　骨塊容顏歸位

50歲的李先生日前發生交通事故，一身都是傷，包括左側眼眶、顴骨、上下顎骨、肋骨及小腿等部位都骨折，在一家醫院治療近3個月後，發現顏面不對稱，咬合也不正，到大醫院治療，透過3D列印技術製作客製化的眼眶骨及顴骨模型， 預先調整眼底鈦合金骨板的形狀，最終精確重建病人容顏，避免再次手術的風險。
收治個案的馬偕醫院口腔顎面外科主治醫師黃子桓說，門診時發現李先生左顴骨、左眼窩塌陷，同時咬合不正，並有顏面骨骨板暴露及骨髓炎、鼻竇炎等問題，於是建議病人進行顏面骨折復位手術合併自體骨骨移植術。
黃子桓表示，馬偕醫院口腔顎面外科的導航技術可由醫師精確設計復位位置，術前使用電腦斷層模擬病人完整顏面骨骼，設計貼近病人原始骨頭構造的立體結構，隨後採3D列印技術打造客製化的眼眶骨、顴骨模型，並調整眼底鈦合金骨板的形狀，不但節省手術時間，成果也理想。
針對此個案，黃子桓說明，其左側顏面骨及顎骨骨折，在其他醫院的復位手術未能改善，但透過電腦斷層術前模擬，以右側顏面骨骼為參考、進行鏡像重組，擬定精確的復位計畫後，手術中同步利用導航系統協助定位，逐步將錯位的骨塊復位至理想角度，恢復良好的咬合及顏面對稱性，於住院1周後出院。
李先生表示，在其他醫院手術後，右側牙齒無法咬合，而且反覆發炎、化膿，清創後仍未改善，同時雙眼出現複視的狀況愈來愈明顯，所幸經馬偕醫院口腔顎面外科治療後，已恢復咀嚼能力，同時改善複視，生活品質大提升。
黃子桓指出，此技術除可用於顏面骨骨折復位，也適用於大範圍的口腔惡性腫瘤切除定位，例如口腔癌，可確保腫瘤清除乾淨，並保持良好的安全距離，有效提升手術成功率，尤其是接近顱底位置，或鄰近重要神經、血管構造的腫瘤，在導航的協助下，都能精確定位，進而提高患者存活率。
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黃子桓表示，馬偕醫院口腔顎面外科的導航技術可由醫師精確設計復位位置，術前使用電腦斷層模擬病人完整顏面骨骼，設計貼近病人原始骨頭構造的立體結構，隨後採3D列印技術打造客製化的眼眶骨、顴骨模型，並調整眼底鈦合金骨板的形狀，不但節省手術時間，成果也理想。
針對此個案，黃子桓說明，其左側顏面骨及顎骨骨折，在其他醫院的復位手術未能改善，但透過電腦斷層術前模擬，以右側顏面骨骼為參考、進行鏡像重組，擬定精確的復位計畫後，手術中同步利用導航系統協助定位，逐步將錯位的骨塊復位至理想角度，恢復良好的咬合及顏面對稱性，於住院1周後出院。
李先生表示，在其他醫院手術後，右側牙齒無法咬合，而且反覆發炎、化膿，清創後仍未改善，同時雙眼出現複視的狀況愈來愈明顯，所幸經馬偕醫院口腔顎面外科治療後，已恢復咀嚼能力，同時改善複視，生活品質大提升。
黃子桓指出，此技術除可用於顏面骨骨折復位，也適用於大範圍的口腔惡性腫瘤切除定位，例如口腔癌，可確保腫瘤清除乾淨，並保持良好的安全距離，有效提升手術成功率，尤其是接近顱底位置，或鄰近重要神經、血管構造的腫瘤，在導航的協助下，都能精確定位，進而提高患者存活率。
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