男車禍臉撞歪「扳不回來」！醫妙手「拼圖」　骨塊容顏歸位

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▲馬偕醫院口腔顎面外科透過3D列印、導航技術，將李先生錯位骨塊復位至理想角度。（圖／馬偕醫院提供）

50歲的李先生日前發生交通事故，一身都是傷，包括左側眼眶、顴骨、上下顎骨、肋骨及小腿等部位都骨折，收治個案的馬偕醫院口腔顎面外科主治醫師黃子桓說，門診時發現李先生左顴骨、左眼窩塌陷，同時咬合不正，並有顏面骨骨板暴露及骨髓炎、鼻竇炎等問題，於是建議病人進行顏面骨折復位手術合併自體骨骨移植術。黃子桓表示，馬偕醫院口腔顎面外科的導航技術可由醫師精確設計復位位置，術前使用電腦斷層模擬病人完整顏面骨骼，設計貼近病人原始骨頭構造的立體結構，隨後採3D列印技術打造客製化的眼眶骨、顴骨模型，並調整眼底鈦合金骨板的形狀，不但節省手術時間，成果也理想。針對此個案，黃子桓說明，其左側顏面骨及顎骨骨折，在其他醫院的復位手術未能改善，李先生表示，在其他醫院手術後，右側牙齒無法咬合，而且反覆發炎、化膿，清創後仍未改善，同時雙眼出現複視的狀況愈來愈明顯，所幸經馬偕醫院口腔顎面外科治療後，已恢復咀嚼能力，同時改善複視，生活品質大提升。黃子桓指出，，並保持良好的安全距離，有效提升手術成功率，尤其是接近顱底位置，或鄰近重要神經、血管構造的腫瘤，在導航的協助下，都能精確定位，進而提高患者存活率。