男大生手指關節肥大！竟是「指部厚皮症」惹禍　病因與折手指有關

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▲余同學中指及無名指關節莫名腫大（圖左），治療4個月後明顯改善（圖右）。（圖／台北慈濟醫院提供 ）

22歲余同學從小有折手指習慣，前陣子左手中指、無名指關節莫名腫大，但不會痛，也沒有影響活動或其他不適，雖曾就醫，卻沒發現問題，到大醫院檢查，診斷是少見的「指部厚皮症」，經每2週1次局部類固醇注射治療4個月，關節已明顯消腫。台北慈濟醫院皮膚科主治醫師吳若薇說，，青少年和年輕男性為好發族群，男與女發生率則為4：1。吳若薇表示，指部厚皮症的發病原因尚無定論，，不過僅少數人會有關節疼痛。針對指部厚皮症的診斷，吳若薇說，必須先抽血排除關節炎、自體免疫疾病及新陳代謝疾病，同時透過手部X光確認有無骨頭病變，不過治療前會要求患者停止機械性刺激，並於病灶內注射局部類固醇，必要時可採外科手術切除腫脹部位。吳若薇表示，由於全球案例稀少，現有文獻未提及指部厚皮症能否治癒，但以余同學為例，局部治療僅4個月已明顯消腫，目前仍持續治療中。吳若薇指出，指部厚皮症是良性且相對穩定的疾病，即便沒有治療，也不會進展成嚴重的關節損傷或病變，也不會造成活動受限，，以免除手部關節頻繁刺激。