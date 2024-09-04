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柯文哲稱不知京華城容積率840%　蔡正元認合理：馬英九也不一定懂

記者何哲欣／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，柯文哲無保請回。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）
▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，柯文哲無保請回。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）
民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內的京華城案涉嫌圖利，遭北檢約談、搜索並聲押，但前天台北地院裁定無保請回，柯文哲說，自己是直到今年3、4月，經媒體開始大幅報導，才知道京華城容積率達840%。前立委蔡正元說，柯文哲不知道京華城案容積率達840%，這確實有可能，前市長馬英九大概連容積率怎麼計算也不一定懂。

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蔡正元在節目《廣角》回顧京華城案歷史，早在1980年代末期就已展開，當時京華城的土地仍屬於唐榮鐵工廠，但市區仍有鐵工廠很奇怪，又很難把工三土地變更成商三，直到威京集團捐地3成，北市府才同意地目變更，但這其實沒有法源依據，通通都是北市府說的算，也讓京華城取得560%容積率，1坪土地可以蓋5.6坪的建物，

蔡正元說，到了郝龍斌時代，北市府又以京華城已捐地3成為由，要讓容積率也打7折，結果被監察院糾正，京華城容積率樓地板就確定是560%。但蓋建物除法定容積率，還有移轉容積率及獎勵容積率，京華城案的癥點，在於20%的獎勵容積率，京華城加上北市府的獎勵容積率應為672%，其餘要到840%的168%是業者自行購得並向北市府申請核准的移轉容積率。

蔡正元認為，柯文哲說不知道有840%也算合理，柯的可能印象中還在500、600多。至於北檢、北院均認定都委會核可的20%獎勵容積率涉不法，蔡正元說，北市建案幾乎任何1案都有獎勵容積率，政府要控制容積率，自然就會使房價上漲，但某任市長核可多一點的容積率就會被質疑圖利。

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