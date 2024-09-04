柯文哲無保請回北檢提抗告！結果最快今出爐　3種可能一次看

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢已於3日下午5時，向台北地方法院遞交抗告書，請求高院撤銷原裁定，結果最快今（4）日出爐，預計有三個可能，分別是駁回抗告、發回更裁以及高院自為裁定。
柯文哲涉京華城案，2日凌晨獲無保請回，但檢方已於3日提出抗告，預計今（4）日開庭。柯文哲今早走出家門時，被媒體追問是否擔心羈押庭，不發一語，直接上車離開，前往松山機場搭機參加藍委傅崐萁母親劉滿蘭老太太的告別式，在機場面對媒體包圍，則是低語「再開記者會」。
北檢不服法院裁定柯文哲無保請回，補充事證後於3日將抗告書送達北院，請求高院撤銷原裁定；北院3日傍晚也將抗告狀、聲押卷證送至高院，最快今天會有結果，預計有三個可能，分別是駁回抗告、發回更裁以及高院自為裁定。
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北檢不服法院裁定柯文哲無保請回，補充事證後於3日將抗告書送達北院，請求高院撤銷原裁定；北院3日傍晚也將抗告狀、聲押卷證送至高院，最快今天會有結果，預計有三個可能，分別是駁回抗告、發回更裁以及高院自為裁定。
- 無保請回什麼意思？
- 北檢抗告是什麼意思？
- 駁回抗告
- 發回更裁
- 高院自為裁定
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