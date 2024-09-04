柯文哲無保請回北檢提抗告！結果最快今出爐　3種可能一次看

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無保請回什麼意思？

北檢抗告是什麼意思？

駁回抗告

發回更裁

高院自為裁定

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢已於3日下午5時，向台北地方法院遞交抗告書，請求高院撤銷原裁定，結果最快今（4）日出爐，預計有三個可能，分別是駁回抗告、發回更裁以及高院自為裁定。柯文哲涉京華城案，2日凌晨獲無保請回，但檢方已於3日提出抗告，預計今（4）日開庭。柯文哲今早走出家門時，被媒體追問是否擔心羈押庭，不發一語，直接上車離開，前往松山機場搭機參加藍委傅崐萁母親劉滿蘭老太太的告別式，在機場面對媒體包圍，則是低語「再開記者會」。北檢不服法院裁定柯文哲無保請回，補充事證後於3日將抗告書送達北院，請求高院撤銷原裁定；北院3日傍晚也將抗告狀、聲押卷證送至高院，最快今天會有結果，預計有三個可能，分別是駁回抗告、發回更裁以及高院自為裁定。法官於羈押庭中諭知被告「無保請回」，常見的情形就是法院認為被告的犯嫌尚非重大，或者，被告沒有逃亡或妨礙司法偵查的風險，因此免繳交保證金就能先釋放回家。但法官諭知「無保請回」並不是代表被告一定「無罪」（相對的，就算被羈押也不代表將來一定有罪），有可能是目前證據仍不足，後續還是會面臨被起訴，或是不起訴。由於台北地方法院指出，柯文哲犯罪嫌疑不重大，因此裁定「無保請回」，對此，台北地檢署將提抗告。「抗告」指自訴人、檢察官、被告或其他受裁定之人，不服法院裁定，得請求「上級法院」廢棄或變更。法院認為抗告無理由者，應以裁定駁回之。若駁回，柯文哲無保請回就成定局。刑事訴訟法第413條規定，抗告法院認為抗告有理由者，應以裁定將原裁定撤銷；若發回更裁，北院就得再開一次羈押庭 。刑事訴訟法第413條規定，抗告法院認為抗告有理由者，應以裁定將原裁定撤銷；於有必要時，並自為裁定。