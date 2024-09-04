台人海外工作首選東南亞！增幅多於赴日韓和中國　熱門原因曝

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▲東南亞各國工作增多，若能挺住壓力數年後往往能存下可觀收入。圖印尼峇里島沙灘。（圖／美聯社／達志影像）

台灣赴東南亞國家工作與發展的人數出現急遽增多的趨勢，每年已超過7萬多人，且年增幅度更達萬人，東南亞國家已成為台灣人海外工作最偏好的目的地，國內大學東南亞相關科系學生7年間增加逾1倍，我國東南亞相關學系也因此蓬勃發展。根據行政院主計總處統計，2022年國人赴海外工作總計47.3萬人，比2021年增加15.4萬人，以赴美國增加4.9萬人最多，赴東南亞工作增加3.1萬人，多於赴日本、韓國、中國者，可見東南亞已成為台灣人海外就業的熱門選擇之一。由於東南亞正在發展，從中國移往東南亞各國的廠商急需人才，傳統產業台商轉進越南、印尼設廠，國內大學因此陸續開辦東南亞相關系組或學程，從106學年的5校、在學生381人，增至112學年的9校、在學生874人。台灣人前往東南亞的跨國公司工作，月薪是新台幣5萬、6萬元起跳，甚至連實習生的津貼都開到4萬、5萬元，比台灣一般工作的起薪高出許多，再加上當地物價便宜，若能撐住壓力並在當地打拼，數年後能存下一筆可觀的資金。除此之外，東南亞各國的觀光產業發達，工作閒暇之餘還能到各地遊玩，調劑身心。不過東南亞的經濟正在擴張，台幹往往需要肩負繁忙的工作，以及適應不同的文化和水土風情，因此也可能會出現無法頂住壓力而辭職的案例。儘管如此，我國的東南亞語系學生也逐年增加，校方也鼓勵學生能在求學階段前往東南亞考察，並踏出舒適圈選擇海外工作，或許會有不同的人生收穫。