U18亞青／中華隊4日交手泰國力拚全勝！預賽最終戰轉播資訊一次看

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▲U18亞青賽中華隊首戰，交手韓國上演「台韓大戰」，先發陳睦衡主投主投5.1局，被敲2支安打沒有失分，送出7次三振。（圖／記者林柏年攝）

▲U18中華隊9月4日迎戰泰國隊，總教練吳柏宏表示，投手將採取車輪戰，每位投手預計只投一局，以幫助球員適應投手丘。（圖／特約攝影林柏年攝）

▲中華小將們在U18亞洲青棒錦標賽首戰，最終以1：0險勝韓國，取得預賽首勝。（圖／記者林柏年攝）

U18亞青中華隊交手泰國拚全勝！地主中華隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰，靠著先發陳睦衡亮眼表現，在關鍵的「台韓大戰」以1：0擊敗韓國，第2戰對手巴基斯坦，則是因為人數不足退賽，中華隊7：0裁定勝出。以下《NOWnews今日新聞》替讀者整理出今日U18賽事賽程及轉播資訊，看完一手掌握最新情況：雖然泰國隊實力相比日本、韓國有差距，韓國昨（3）日也以10：0，在6局提前結束比賽。不過中外野手翁素萬（Porrawit Wongsuwan）在比賽中，上演滑接美技，完成雙殺守備，讓人印象深刻，中華隊仍將謹慎應戰。本場比賽事關重大，因為U18亞青賽事的預賽成績，將會帶進超級循環賽的複賽。。倘若中華隊能穩穩守住交手泰國的這一勝，對於後續晉級決賽之路，將是一大利多。臺北市天母棒球場：13:30 斯里蘭卡 vs 香港（緯來電視網轉播）樂天桃園棒球場：18:30 菲律賓 vs 日本電視直播：緯來體育台MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）網路直播：LINE TODAY、Hami多平台總教練：#30 吳柏宏 | 教練：#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘投手：#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙捕手：#73 江庭毅、#85 張育豪內野手：#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑外野手：#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安