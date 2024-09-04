U18亞青／中華隊4日交手泰國力拚全勝！預賽最終戰轉播資訊一次看

U18亞青中華隊交手泰國拚全勝！地主中華隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰，靠著先發陳睦衡亮眼表現，在關鍵的「台韓大戰」以1：0擊敗韓國，第2戰對手巴基斯坦，則是因為人數不足退賽，中華隊7：0裁定勝出。中華隊在今（4）日將迎來預賽最終戰，派出哀宥宇擔任先發投手交手泰國，攸關能否在預賽收下全勝佳績，對於複賽晉級之路也相當有利。以下《NOWnews今日新聞》替讀者整理出今日U18賽事賽程及轉播資訊，看完一手掌握最新情況：
泰國實力有差距 仍將謹慎應戰
雖然泰國隊實力相比日本、韓國有差距，韓國昨（3）日也以10：0，在6局提前結束比賽。不過中外野手翁素萬（Porrawit Wongsuwan）在比賽中，上演滑接美技，完成雙殺守備，讓人印象深刻，中華隊仍將謹慎應戰。
總教練吳柏宏在受訪時透露，派出哀宥宇擔任先發投手，並採用車輪戰策略，目的是希望讓投手有機會適應場地，同時也觀察進入複賽後的可用戰力。
本場比賽事關重大，因為U18亞青賽事的預賽成績，將會帶進超級循環賽的複賽。雖然中華隊在首戰擊敗韓國，已經取得不小優勢，但另一組的日本，相當有可能在最後一戰擊敗菲律賓，收下全勝成績。倘若中華隊能穩穩守住交手泰國的這一勝，對於後續晉級決賽之路，將是一大利多。
⚾U18亞青賽預賽最終日賽程（9月4日）
臺北市天母棒球場：
13:30 斯里蘭卡 vs 香港（緯來電視網轉播）
18:30 泰國 vs 中華隊（緯來電視網轉播）
樂天桃園棒球場：
18:30 菲律賓 vs 日本
⚾U18亞青賽直播資訊：
電視直播：緯來體育台
MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）
網路直播：LINE TODAY、Hami多平台
U18亞青賽正選18人、教練團名單：
總教練：#30 吳柏宏 | 教練：#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘
投手：#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙
捕手：#73 江庭毅、#85 張育豪
內野手：#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑
外野手：#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安
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雖然泰國隊實力相比日本、韓國有差距，韓國昨（3）日也以10：0，在6局提前結束比賽。不過中外野手翁素萬（Porrawit Wongsuwan）在比賽中，上演滑接美技，完成雙殺守備，讓人印象深刻，中華隊仍將謹慎應戰。
總教練吳柏宏在受訪時透露，派出哀宥宇擔任先發投手，並採用車輪戰策略，目的是希望讓投手有機會適應場地，同時也觀察進入複賽後的可用戰力。
本場比賽事關重大，因為U18亞青賽事的預賽成績，將會帶進超級循環賽的複賽。雖然中華隊在首戰擊敗韓國，已經取得不小優勢，但另一組的日本，相當有可能在最後一戰擊敗菲律賓，收下全勝成績。倘若中華隊能穩穩守住交手泰國的這一勝，對於後續晉級決賽之路，將是一大利多。
⚾U18亞青賽預賽最終日賽程（9月4日）
臺北市天母棒球場：
13:30 斯里蘭卡 vs 香港（緯來電視網轉播）
18:30 泰國 vs 中華隊（緯來電視網轉播）
樂天桃園棒球場：
18:30 菲律賓 vs 日本
⚾U18亞青賽直播資訊：
電視直播：緯來體育台
MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）
網路直播：LINE TODAY、Hami多平台
U18亞青賽正選18人、教練團名單：
總教練：#30 吳柏宏 | 教練：#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘
投手：#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙
捕手：#73 江庭毅、#85 張育豪
內野手：#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑
外野手：#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安