柯文哲稱不知容積率840%　她秀公文打臉：還連蓋6個章是不識字？

民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內的京華城案涉嫌圖利，遭北檢約談、搜索並聲押，但前天台北地院裁定無保請回，柯文哲說，自己是直到今年3、4月，經媒體開始大幅報導，才知道京華城容積率達840%。民進黨台北市議員簡舒培轟，柯文哲連蓋6個章還說不知道，原來柯文哲不識字？
簡舒培在臉書說，民眾黨全黨甘願當笨蛋拍柯文哲馬屁，別把全台灣人也當傻子！柯文哲無保請回後，民眾黨慶祝得跟無保釋放一樣，完全忘了柯文哲還是被告身份，全黨群起帶風向，其中立院黨團主任陳智菡聲稱「柯文哲只蓋了一個章，就是去送公展」，完全就是公然造謠！
簡舒培說，最初她揭露京華城案是柯文哲兩個內簽交辦時就指出，柯文哲在都發局內簽詢問是否送都委會研議，以及最後最終核定送公展的兩份公文上，都蓋上了「台北市長 柯文哲」的章。其中送公展的公文，柯文哲更是一連蓋了6個章還簽下日期，而公文內容清楚提到「給予獎勵容積不得超過基準容積20%，容積獎勵加上容積移轉後，以基準容積50%為上限」，現在卻說不知道有容積840%這件事。
簡舒培酸，難道柯文哲繼承認自己無能後，現在還要告訴全台灣民眾他不識字、不會算數？陳智菡的謊言光速被打臉，被發現親自蓋下6個章的是柯文哲，在市府坐領高薪的陳智菡居然不知道這樣的「固定程序」，還扯謊說「只蓋了一個章」來被打臉，「民眾黨全黨要當笨蛋是你們的事，別以為台灣人民都跟你們的主席一樣，什麼都不知道。」
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簡舒培說，最初她揭露京華城案是柯文哲兩個內簽交辦時就指出，柯文哲在都發局內簽詢問是否送都委會研議，以及最後最終核定送公展的兩份公文上，都蓋上了「台北市長 柯文哲」的章。其中送公展的公文，柯文哲更是一連蓋了6個章還簽下日期，而公文內容清楚提到「給予獎勵容積不得超過基準容積20%，容積獎勵加上容積移轉後，以基準容積50%為上限」，現在卻說不知道有容積840%這件事。
簡舒培酸，難道柯文哲繼承認自己無能後，現在還要告訴全台灣民眾他不識字、不會算數？陳智菡的謊言光速被打臉，被發現親自蓋下6個章的是柯文哲，在市府坐領高薪的陳智菡居然不知道這樣的「固定程序」，還扯謊說「只蓋了一個章」來被打臉，「民眾黨全黨要當笨蛋是你們的事，別以為台灣人民都跟你們的主席一樣，什麼都不知道。」
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