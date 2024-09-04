華國美學？國慶主視覺圖掀論戰　蔣萬安：設計是很主觀的事

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國慶籌備委員會昨日召開記者會，公布113年雙十國慶主視覺。不過，卻被網友質疑主視覺滿滿的華國感，但也有人認為出現中華民國的「國花」梅花，中華民國意象都回來了。對此，台北市長蔣萬安今（4）日回應表示，設計是很主觀的事，最重要是在國家重要慶典當中讓民眾感到光榮與喜悅。蔣萬安今日上午主持台北市政府颱風整備會議，並接受聯訪。媒體詢問對於國慶主視覺的看法，蔣萬安表示，設計是很主觀的事，但最重要是在國家重要慶典活動當中讓民眾感到光榮、感受到喜悅，睽違多年國慶晚會回到台北舉辦當然要辦好、要成功，以及在台北市在國慶日當天充滿中華民國元素，包含青天白日滿地紅、國旗的元素來慶祝這麽重要的國家慶典。媒體追問有人說國慶主視覺是華國美學，甚至有人說是「韓國瑜的韓國美學」，蔣萬安回應表示，設計當然都有它的理念，每個人看都有他都有不同的觀點跟角度，但最重要是慶祝國慶，是中華民國非常重要的慶典，希望是要帶給民眾感受到光榮、感受到喜悅，大家一同慶祝這重要的時刻。蔣萬安也說，很高興在大巨蛋舉辦國慶晚會，這也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型活動，市府也希望這次活動能圓滿順利，也邀請到「二姐」江蕙復出到大巨蛋開唱，大家都非常期待。