最低工資審議會登場！何佩珊：聚焦疫後通膨「照顧邊際勞工」

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▲前總統蔡英文任內最低（基本）工資變化一覽表。（圖／NOWnews製圖中心）

▲113年最低工資審議會議。（圖／記者朱永強攝，2024.09.04）

勞動部今（4）日召開最低工資審議會，決定2025年的月薪、時薪漲幅，勞動部長何佩珊表示，身為部長的她深感責任重大，也很榮幸能跟大家書寫歷史，如今台灣面臨新冠肺炎疫情之後的全球通貨膨脹，尤其影響所得最低的20%家庭，會有50%的收入用在實際生活支出，因此如何照顧邊際勞工的生活水準也是審議會重點。回顧蔡英文任內，最低（基本）工資連續8年調漲，其中月薪調漲37%、時薪調漲52%，而且隨著今年上路的《最低工資法》的條文內容預告「最低（基本）工資不會低於去年額度」，也讓這次的調幅結果備受各界關注。何佩珊會前表示，這是《最低工資法》上路元年的最低工資審議會，也是她上任以來首度召開的最低工資審議會，深感責任重大，非常榮幸能跟其他20名委員書寫歷史。何佩珊表示，明年最低工資是否調升，除了仰賴最低工資法的各項應參採指標、得參採指標，也會考量如今情勢良好的經濟狀況，不過台灣也正面臨新冠疫情之後全球通貨膨脹，尤其影響所得最低的20%家庭，會有50%的收入必須用在實際生活支出，因此如何照顧邊際勞工的生活水準也是審議會重點。