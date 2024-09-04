蝦皮小心了！淘寶不只免運「稅費也包」　超商取貨送全家霜淇淋

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▲9月5日20:00至9月11日23:59期間，淘寶PLUS專區商品滿人民幣99元選擇超商取貨，就能免費升級享「稅費全包」，選擇7-ELEVEN取貨加送四季春青茶一杯，選擇全家取貨送全家霜淇淋一支。（圖／品牌提供）

淘寶上月推出「全球大服飾包郵計畫」只要99元人民幣（約新台幣447元），就能直接包郵到台灣，整體購物相當直覺，吸引不少台灣用戶，今（4）日再下一波猛藥，淘寶宣佈，9月5日20:00起至9月11日23:59期間推出「淘寶99 MEGA SALE」只要在「淘寶PLUS專區」消費滿99元人民幣並選擇超商取貨，不只滿額包郵，超商取貨還可享稅費補貼，並加贈四季春青茶或霜淇淋。八月淘寶「全球大服飾包郵計畫」後反應熱烈，再下猛藥，今年99 MEGA SALE檔期，淘寶進一步與7-11、全家合作，推出「海運超取郵稅雙包」專屬優惠，減輕台灣消費者購買跨境商品時的稅費負擔，朝買跨境就像買本地的服務體驗目標再進一步。只要進入「淘寶PLUS」專區或購買標有「淘寶PLUS」標籤的商品，即可享滿人民幣99元的跨境免運費、免費本地退貨服務，以及台灣專屬客服服務。同時淘友最愛的「尊榮服務」也免費升級，9月5日20:00至9月11日23:59期間，淘寶PLUS專區商品滿人民幣99元選擇超商取貨，就能免費升級享「稅費全包」加售後必保的尊榮服務，選擇7-ELEVEN取貨加送四季春青茶一杯，選擇全家取貨送全家霜淇淋一支。折扣部分也沒少，「淘寶99 MEGA SALE」檔期適逢九月開學季與秋冬換季的服飾品類旺季，淘寶精選平台熱門買氣爆款服飾推薦，搭配「海運超取郵稅雙包」優惠專案，再加碼祭出跨店滿人民幣300减40元、官方立減商品87折起，天天可搶人民幣滿199減20元折扣碼。