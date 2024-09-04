屏東角頭「鴨頭」告別式！上億車隊成「超跑巷」　千名黑衣人護送

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「鴨頭」上個月15日於博弈娛樂店外，遭槍手狠開8槍奪命，震驚廟會界及地方各界，今天封街砸500多萬風光舉辦告別式。（圖／翻攝畫面）

▲鴨頭」上個月15日於博弈娛樂店外，遭槍手狠開8槍奪命，震驚廟會界及地方各界，今天封街砸500多萬風光舉辦告別式。（圖／翻攝畫面）

屏東南州角頭「鴨頭」陳昫豪上（8）月15日遭人開槍，身中8槍身亡，今（4）日在南州舉辦告別式，會場莊嚴盛大，有網友直擊6輛載有多輛超跑的拖板車停靠路邊，大陣仗準備前往南下，上億的超跑車隊抵達屏東，就是為了要送「鴨頭」最後一程。而「鴨頭」的美女鄉代妻子披麻帶孝，帶著2個子女陪著靈柩移靈至告別式會場，還有千名黑衣人護送。「鴨頭」上個月15日於博弈娛樂店外，遭槍手狠開8槍奪命，震驚廟會界及地方各界，今天封街砸500多萬風光舉辦告別式，各路人馬紛紛到場致意。有網友在Threads發文指出，目擊6輛載有多輛超跑的拖板車停靠路邊，大陣仗準備前往南下，更形容是「超跑巷」，發文者也透露，這些拖板車的目的地是南州。不少網友留言，「拖車司機壓力很大」、「好帥」、「台灣經濟真好」。據了解，此次屏東警方一共出動刑大、保安隊霹靂小組、少年隊、交通隊等共6個分局，並規劃270警力出動，告別式會場內有刑大派員錄影蒐證，現場有無未成年少男少女出席則由少年隊主責盤查，在告別式外則有霹靂小組荷槍實彈在3個路檢點，透過「人臉辨識系統」辨別出席者是否有前科等紀錄。陳昫豪的妻子，崁頂鄉代楊芷瑜，在今天早上5點50分，披麻帶孝帶著2個子女，陪著丈夫的靈柩移靈到告別式會場，後方則跟著千名黑衣人。