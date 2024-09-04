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台北羽球公開賽／被爭議判決「惹毛」！林俊易賽後得知真相後笑了

記者黃建霖/臺北報導

▲超級300系列台北羽球公開賽首輪，台灣「左手重砲」順利過關，在激戰3局後以總局數2：1擊敗同胞好手廖倬甫，順利挺進16強。（圖／資料照）
▲超級300系列台北羽球公開賽首輪，台灣「左手重砲」順利過關，在激戰3局後以總局數2：1擊敗同胞好手廖倬甫，順利挺進16強。（圖／資料照）
超級300系列台北羽球公開賽首輪，台灣「左手重砲」順利過關，在激戰3局後以總局數2：1擊敗同胞好手廖倬甫，順利挺進16強。賽後他受訪時自曝被裁判爭議判決給「激怒」，讓他在場上動力十足，決勝局一波拉開分數，不過後來發現畫面給的判決無誤，他頓時笑說：「氣消了！」

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被爭議判決惹毛　林俊易：給我動力

稍早林俊易在台北公開賽男單32強，以21：17、22：24、21：19驚險擊敗土銀隊友廖倬甫，順利挺進16強。他受訪時表示，主審在決勝局比賽初段的一次判決將他惹毛，也使其更有動力，所以後面一口氣把分數拉開：「爭議球沒辦法控制，裁判有點惹毛我。」

不過後來聽現場媒體說那一球的判決確實是正確的時，林俊易也立刻笑說：「那沒事了，氣消了。」他表示廖倬甫是自己的學弟，兩人很熟悉，交手比拚的就是關鍵分，可能自己這方面把握比較好一點，所以可以贏下比賽。

林俊易退出澳門賽　衝擊林丹盃

根據中國媒體報導，林俊易將會出戰之後將在澳門開打的林丹盃，冠軍獎金高達150萬台幣。他是參加的球員陣容中世界排名最高的選手，但因為和香港公開賽撞期，因此他選擇退出後者。

而在另一場比賽，台灣混雙「葉李配」葉宏蔚／李佳馨今首輪以21：11、22：20擊敗同胞組合曾敏豪／謝沛珊，順利闖進16強。

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