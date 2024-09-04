SEMICON登場！SEMI全球總裁：全球半導體營收8年站上1兆美元

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2024年國際半導體展（SEMICON）今（4）日登場，預計將會吸引來自56國、8.5萬人來訪。SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha更說，過去半導體產業花費近70年才讓得以站穩6000億美元的營收大關，預計進入AI時代的7至8年內可以攻入1兆美元，而下個量子時代更有望2040年至2050間站上4至5兆美元。Ajit Manocha開場致詞笑稱，這應該是自己第150次來到台灣，看到台灣從80年代到現在成為產業關鍵地位，面對AI浪潮，台灣占據推動全球發展不可或缺的位置。台灣半導體產業協會常務理事盧超群致詞提到，去年在SEMICON點名，在AI、量子電腦及淨零等趨勢下，全球半導體產業將進入「黃金20年」，而台灣正是對全球產業發展不可或缺的角色。他舉例，台積電不斷在國內投入創新，在美國、日本及德國都已設廠；同時間，各國先進材料商、上游設施都選在台灣設廠，這些都是台灣對於世界貢獻的鐵證。行政院長卓榮泰於開幕式指出，中華民國台灣的人民知道我們在世界供應鏈上的責任，政府會做好所有的投資、製造及生產環境，中華民國對全世界都有責任，且會盡到這個責任，無論未來台灣有黃金20年或更長的時間，只要世界需要台灣的一天，台灣以及政府就會負起責任。SEMICON將於9月4日至6 日於南港展覽館一、二館盛大登場，被譽為「半導體界的奧林匹克」，預計吸引來自56個國家、約8.5萬人，有望創下紀錄。今年設置16大主題專區，其中今年新增「AI」、「寬頻半導體」等新興技術；舉辦20場國際論壇，聚焦半導體技術創新，以及56個國家共打造產業交流平台。此次必看展覽方面，今年設有3D IC／CoWoS 驅動AI晶片創新論壇、面板級扇出型封裝創新論壇，以及矽光子國際論壇等。