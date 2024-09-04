「幻藍小熊」在韓國出道！初舞台3亮點粉絲看哭：佈景有夠台灣味

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▲幻藍小熊（GENBLUE）6名成員都相當年輕，其中年紀最小的Nico（左1）才15歲。（圖／天空娛樂）

▲幻藍小熊舞台討論度高，打歌舞台的被景佈置也有中文團名。（圖／Threads）

▲Ayeon（右1）是幻藍小熊隊內唯一一個韓國人。（圖／天空娛樂提供）

由台灣天空娛樂公司推出的女團「幻藍小熊」（GENBLUE）在赴韓接受9個月的魔鬼訓練後，9月2日正式在韓國出道，並於昨（3）日登上音樂節目《THE SHOW》打歌，宣傳首支韓文單曲〈COCOCO〉。幻藍小熊舞台表演曝光後，掀起台韓兩地粉絲關注，不少台灣粉絲訝異，幻藍小熊表演現場居然有很多應援聲音，舞台佈景甚至有充滿台灣味的中文團名出現，在網路上引發討論。幻藍小熊韓文單曲〈COCOCO〉在9月2日韓國時間下午6點上架，目前YouTube觀看次數已突破150多萬，熱度持續增長中；昨日幻藍小熊6名少女登上《THE SHOW》舞台的表演，也在Threads上掀起討論。有粉絲感動發文：「這個舞台我真的會看哭，台灣女團上韓國打歌舞台，。」只見幻藍小熊舞台現場，不僅佈景有「幻藍小熊」的中文團名，也有許多粉絲吶喊應援，熱度和其他韓團不相上下；幻藍小熊登台表現也相當穩定，跳舞整齊劃一，唱現場絲毫沒有瑕疵，初登場就驚艷眾人，讓台灣粉絲興奮留言，「喊到以為是夜唱10天的程度，今天舞台真的太好看了啦，哭出來」、「我看誰再說幻藍沒有實力去韓國」、「應援聲比我想像中的還大，超感動」、「佈景太棒了吧，有夠台灣味」。還有粉絲好奇幻藍小熊在韓國引起的反響，就有內行網友找到韓國論壇貼文，是幻藍小熊正式出道前的討論，網友幫忙翻譯韓國民眾的留言，「哇，色彩真的很鮮豔，真漂亮」、「他們不會說韓語，但會發韓語歌嗎」、「我真的感受到我們國家的音樂市場影響力變大了，像當初努力把K-pop推向海外一樣，現在看到海外的藝人也努力來到我們國家發展」、「轉電視時看到他們的真人秀，覺得還不錯，現在開始有點關注他們」。事實上，幻藍小熊在去年就成團，參與實境選秀節目《未來少女》出道，並在2023年11月17日發行中文紀念專輯《FOR YOU》，隨後才赴韓國訓練，並發行韓文單曲。現任成員包括Ayeon、XXIN、媛媛、毓、采甄、Nico；隊長由XXIN擔任，Ayeon則是隊內唯一一個韓國人，成員中年紀最小的老么則是Nico，今年7月才剛滿15歲，是團內的「門面擔當」。幻藍小熊也預計在明年初回台灣舉辦粉絲見面會。