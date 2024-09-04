柯文哲無保請回北檢提抗告　鄭文燦涉貪「三進沒三出」羈押禁見

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢已於3日下午5時，向台北地方法院遞交抗告書，請求高院撤銷原裁定，預計最快今（4）日會有結果。回顧過往桃園市前市長鄭文燦涉貪案，鄭文燦第一次是以500萬交保，但檢方二度提出抗告，鄭文燦三進法院，卻沒有三出，最終桃院裁定鄭文燦羈押禁見。鄭文燦疑捲入土地開發案，7月5日被桃園地檢署帶回偵訊，隔日凌晨桃檢向法院聲押禁見；桃園地院召開羈押庭裁定鄭文燦500萬交保，並限制住居、限制出境出海。而鄭文燦在30分鐘內火速籌得500萬，步出地院後，當時的他還滿臉笑容，全程未回應，直接快步上車離開。桃園地檢署當庭抗告，經高等法院發回桃園地院重新裁定。桃園地院7月9日上午10時重開羈押庭，桃園法院認為被告涉犯對於職務上行為受賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，最後裁定以1200萬元（含原500萬元）交保，並限制出境、出海；其律師僅花20分鐘就火速湊到700萬。桃檢認為裁定認事用法不當，再度當庭抗告。高院10日撤銷原裁定、發回桃園地院更裁。桃園地院7月11日上午第3度開羈押庭，歷經逾4小時審理，桃園地院最終裁定鄭文燦羈押禁見。鄭文燦律師隨即提出抗告，高等法院12日晚間裁定，認為抗告之詞無可採信駁回，確定羈押2個月而且不得再抗告。而鄭文燦被羈押47天後，桃園地檢署8月27日宣布偵結，依貪污等罪嫌起訴鄭文燦等11人，並請求判鄭文燦重刑12年。桃園地院當日晚間也開庭審理是否續押，隔日裁定鄭文燦以2800萬元交保。