國慶主視覺　尹立：不就是6個紅酒杯腳組合

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「不就是六個紅酒杯腳的組合嘛！」針對今年國慶主視覺公布後引起熱議，長期從事設計的高市前文化局長尹立在臉書表示，作為最了解韓導的人，看到今年國慶主視覺就發出會心一笑，不就是六個紅酒杯腳的組合嘛！作為設計師，也從事設計教學的尹立表示，本來對於韓院長主導以雙十造型與國旗顏色當成設計重點，並呈現老舊的華國美學，老實說並不訝異，但這個由韓導圈選，而且主視覺設計師還匿名的設計，看到韓院長深層愛一杯的形態，以logo識別性設計的基本功來說，梅花的大小完全是不及格。尹立回憶著說，過去總統蔡英文時代雖然保留雙十的型態，但以充滿實驗性、動態影像與創意表現的設計手法來處理國慶視覺，並讓台灣與世界接軌，延伸的設計概念是符合國際上新時代的精神。尹立也一一細數過去國慶主視覺邀請多位知名設計師操刀，包括2016年設計師賴柏燁，2017年設計師鄭司維，2018年設計師葉忠宜，2019年設計師盧奕樺、劉昱賢，2020年設計師曾國展，2021年設計師馮宇，2022年設計師李瑋鈞、王胤卓、潘岳麟，2023年設計師李政翰、于薇。對於韓院長主導的視覺，尹立認為，仍緊扣過往黨國威權的精神，今年國慶主視覺設計師匿名，對於設計師來說，設計國慶主視覺是何等光榮的桂冠，竟然可以搞到不敢具名，難道是韓國瑜自己設計的？採用六個紅酒杯腳成為主要造形概念！不過，尹立也強調，美感見仁見智，醜感有志一同，韓導過去在高雄留下許多醜的要命經典，這次在其主導的國慶主視覺中，看到六個角落的設計，雖然是襯線體，腦中卻浮出韓院長乾杯的畫面，不免從嘴角揚起一抹微笑！