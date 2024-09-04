曾與郭雪芙爆熱戀！孫其君轉家教平台開班授課　教學4年僅賺7萬元

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▲孫其君以英文名「Steven Sun」開班授課，據悉已經當家教3年。（圖／Amazing Talker）

▲郭雪芙（左）、孫其君（右）演出台劇《我們不能是朋友》傳出假戲真愛，2人交往2年最終分手收場。（圖／八大提供）

男星孫其君2019年和郭雪芙合拍電視劇《我們不能是朋友》，擦出愛的火花，2人交往2年後分手，交往期間一度傳出孫其君求婚成功，不過事後郭雪芙全面否認。後來孫其君傳出欠債、拉麵店生意慘賠、違約私接業配，一連串等負面新聞導致他幾乎淡出演藝圈。今（4）日有消息指出孫其君轉戰當家教，教學4年僅賺了7萬多元。據《時報周刊CTWANT》報導，孫其君目前在外語學習平台上，以英文名「Steven Sun」開班授課，自2020年擔任家教至今。據悉孫其君從小在美國長大，22歲才返台進入演藝圈，而他也不避諱在個人宣傳文案中，公開自己曾擔任演員13年的經歷。孫其君至今完成189堂課程，在網站上評分高達4.5顆星，滿意度99%，學生也對於他的教學給予好評，大讚：「老師很有耐心」、「人很好」、「寓教於樂」。而孫其君的課程分為25分鐘及50分鐘，一堂分別僅收232元、386元，相對其他私人家教來說，算是非常平價，若依照他目前收價及完成堂數，孫其君教學至今4年僅收穫7萬多元，也令外界十分好奇他這些年的收入來源。孫其君與郭雪芙因拍台劇《我們不能是朋友》擦出愛火並交往，不過2人交往期間，孫其君卻還有位正宮女友，導致郭雪芙身陷小三疑雲，而他們的關係沒有因此生變，甚至交往期間還傳出男方求婚成功。不過消息曝光後，郭雪芙嚴正否認，更稱自己已經恢復單身，與孫其君撇清關係。分手後孫其君被爆出在演藝圈中到處欠錢未還，甚至違約私接業配，最後擺爛挨批，情況頗為淒涼，醜聞纏身的他也漸漸淡出螢光幕前。