護理師揭小草墜樓真相！批四叉貓愛到敵營挑釁：千錯萬錯永遠沒錯

一名民眾黨支持者黃姓男子，日前到北檢聲援民眾黨主席柯文哲，但與網紅「四叉貓」劉宇發生衝突，劉宇決定提告，黃男卻疑似承受不住網路壓力輕生。日前已退出民眾黨的護理師張喬瑜說，黃男生前曾對她表示，他真的沒有要搶四叉貓的東西。
張喬瑜是黃男生前最後一位聯絡的人，她已到警局完成筆錄。張喬瑜在臉書對四叉貓說，「祂生前告訴我，祂真的沒有要搶您的東西，祂只是想帶您過去近一點的地方，祂說祂在祢調整鬆掉的褲頭時，祂只是拿一下握了一下您的攝影器材，您在拉好自己褲子之後，也就從祂手上把您的直播器材拿回去您手上了。」
張喬瑜說，「祂說祂真的沒有搶奪，真的沒有。祂說祂後面是真的摔祂自己手機，然後螢幕壞掉自己去維修，祂還有手機維修單，因為祂實在氣不過。祂說四叉貓告他，祂寧願被關也不會賠他一毛錢！祂說反正這國家已經瘋了，祂反而想知道底線的地獄在哪。」
張喬瑜也批四叉貓，總喜歡去敵營場子挑釁，但是在網路世界，千錯萬錯四叉貓永遠沒錯。「很多挺四叉貓的來酸說：『我憑什麼代表祂？』我就是我是誰要代表誰？警方說我是他最後ㄧ位聯繫的人，我只是配合警方把事情交代清楚。我每一字每一句都有證據，絕無捏造。你們這些挺四叉貓來搞網路霸凌的，已經霸凌到一個人過世，現在又想來霸凌我？人都走了，你們是夠了沒有啊！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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