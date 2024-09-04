俄發動「今年最慘烈」空襲！烏克蘭至少322人死傷　拜登聲明譴責

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▲烏克蘭軍隊上週開始跨境攻入俄羅斯邊境的庫爾斯克州（Kursk），佔領許多村落，甚至在當地設立軍事行政辦公室。圖為當地的俄羅斯士兵正在部署反坦克炮。（圖／美聯社／達志影像）

烏克蘭中部波塔瓦州（Poltava）一所軍事學院與醫院3日遭到俄羅斯飛彈空襲，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱這次攻擊造成至少51人死亡及271人受傷，大批民眾在趕往防空設施途中受到攻擊，是今年戰爭以來死傷最慘重的一次攻擊，美國總統拜登也對此發表聲明強烈譴責，警告俄羅斯的戰爭意圖「不會獲勝」，而美國也會持續與烏克蘭站在一起。白宮3日發布聲明表示，俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭一座軍事設施和一間醫院，造成逾50人死亡及數十人受傷，美國總統拜登以最強烈的措辭譴責這次攻擊。拜登譴責表示，該襲擊是一記警鐘，提醒人們俄羅斯總統蒲亭破壞自由人民意志的無恥企圖，但他也強調過去2年半以來，烏克蘭人民沒有屈服，「美國將繼續和他們站在一起，包括提供他們保護國家所需的防空系統與能力。」拜登強調，俄羅斯不會在這場戰爭中獲勝，烏克蘭人民終將獲得勝利，而在這悲慘的日子和未來每一天裡，美國都與他們同在。烏克蘭總統澤倫斯基指出，在遭到飛彈攻擊的建築殘骸下恐怕還有人被埋，且指控俄軍使用的是僅需幾分鐘就能擊中數百公里外目標的彈道飛彈，這意味著民眾在空襲警報響起後，幾乎沒有時間尋找掩護。他也在接受NBC採訪時表示，烏克蘭軍隊計畫「無限期」控制俄羅斯南部邊境領土庫斯克（Kursk），儘管烏克蘭並不需要俄羅斯領土，也沒有打算「將我們的烏克蘭生活方式帶去那裡」，但控制該區域是打贏這場戰爭的勝利計畫一部分，盼能逼迫蒲亭願意坐上談判桌。