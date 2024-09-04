AI落神壇？台積電、AI概念股重挫　台股一度挫千點、午盤跌874點

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美國昨（3）日公布經濟數據，引發經濟降溫疑慮，導致恐慌指數VIX飆逾30%，引發科技股迎來賣壓，費半重挫逾7%，創下2020年3月以來最大跌幅，也影響到今（4）日台指期重挫逾1000點，拖累台北股市開盤重挫517.56點、來到21574.65點，失守22000點關卡，摜破半年線，盤中跌點一度擴大到1170.04點，來到20922.17點，21000點也跌破，不過隨後有低接買盤湧入，午盤下跌874.24點或3.96%，來到21217.92點。大盤一度重挫逾千點，中小型股也同步走低，櫃買指數以268.5點開出，隨後最低來到256.6點，午盤跌點收斂，下跌7.35點或2.71%，來到263.51點，日K拉長下影線，失守月、季線，半年線失而復得。今日午盤個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、鴻海、高鋒、開發金；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、廣達、聯發科、均豪。大盤一度重挫千點，不意外權值股全數重挫，權王台積電跳空以894元開出、下跌46元，失守900元關卡，跌破月線，最低一度來到888元，下跌52元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元。不過隨後有低接買單搶進，在上午10點過成功站回900元關卡，但午盤持續走低，下跌45元或4.79%，來到895元；鴻海以175元開出、下跌10元，盤中最低來到172元，午盤下跌6.5元或3.51%，來到178.5元；聯發科賣壓更加沉重，午盤下跌85元或6.97%，來到1135元；廣達下跌21.5元或7.9%，來到250.5元。廣達重挫近8%，拖累AI相關概念股同步走低，緯穎、奇鋐重挫逾8%，輔信、尼得科超眾下跌逾7%，全友、勤誠、華孚、研華、藍天、精英、映泰下跌逾6%，凌華、圓剛、AMAX-KY、迎廣、神達、技嘉、承啟、喬鼎、永崴科技、大眾控下跌逾5%。