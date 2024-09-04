柯文哲不知情？吳怡萱7年前當記者　狂追問京華城容積影片被挖出

民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內的京華城案涉嫌圖利，遭北檢約談、搜索並聲押，但日前台北地院裁定無保請回，柯文哲說，自己是直到今年3、4月，經媒體開始大幅報導，才知道京華城容積率達840%。不過有網友翻出民眾黨發言人吳怡萱7年前擔任電視台記者時，當時就曾追問柯文哲京華城容積率問題，網友紛紛留言狂酸「大家一起幫阿北找回記憶力」。
柯文哲因京華城遭檢廉調查，北檢聲請羈押最後法院裁定無保請回，柯文哲主張對於京華城容積率840%毫不知情，成功說服法官，並公開稱今年3、4月才知容積率一事。對此，民眾黨立委黃珊珊還原表示，柯文哲從沒說過他不知道京華城案，他有接到陳情，有按照程序交辦，並由局處依法辦理，只是最後結果他不會干預，也沒有參與，不是說他不知道，只是沒干預個案。
不過有網友挖出2017年的影片，當時吳怡萱還在當電視台記者，影片中可以看到她追訪柯文哲詢問有關京華城容積率的問題，「市長，京華城容積率，真的有要提高到560％嗎？」柯文哲當時沒有直接回應，僅說都發局有提供新聞稿。影片曝光後，引來網友狂酸「前天才嗆追問問題的記者，現在看到這段有夠諷刺」、「大家一起幫阿北找回記憶力」、「整個黨都是雙面人」。
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不過有網友挖出2017年的影片，當時吳怡萱還在當電視台記者，影片中可以看到她追訪柯文哲詢問有關京華城容積率的問題，「市長，京華城容積率，真的有要提高到560％嗎？」柯文哲當時沒有直接回應，僅說都發局有提供新聞稿。影片曝光後，引來網友狂酸「前天才嗆追問問題的記者，現在看到這段有夠諷刺」、「大家一起幫阿北找回記憶力」、「整個黨都是雙面人」。
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