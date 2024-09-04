Ella合唱新歌搞烏龍！把魏嘉瑩當成魏如昀　當場糗爆：美麗的誤會

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ella曝對魏嘉瑩的初印象，是拿著吉他自彈自唱且聲音很特別的女生。（圖／相映國際提供）

「小魏」魏嘉瑩今年上半年與BOOM的團員們走遍各地，最近終於推出個人蘊釀已久的新單曲〈時光從不溫柔〉，這也是為了華劇《你好，我是接體員》量身打造的歌曲，並找來ELLA陳嘉樺一同演繹，唱出做為旁觀者急切地想接住每一顆傷痛的心的心情。這首歌的MV也以兩人的視角帶著觀眾看到進入「時光理容院」四組客人的故事，進而理解時光的前進總會帶來最後的釋懷與坦然。ELLA本來就在小魏的夢幻合作名單裡，不過ELLA笑說，原本以為合作對象是魏如昀，直笑怎麼會有這樣的烏龍，她非常開心這次能和小魏合作，「這是個美麗的誤會啦！希望大家都能喜歡這首歌。」一直以來，小魏魏嘉瑩對於「時間」能夠造成的一切總是覺得好奇又神秘，這次為戲劇《你好，我是接體員》量身打造歌曲，她以一個旁觀者／時光的角度看著每個懷著傷痛送走親友的人，深深地體會時光的殘忍之處，也希望能用自己的能力去撫慰每顆受傷的心，小魏說：「時光雖然很殘忍，它不溫柔，它會帶走很多東西，但也是經歷了時間，我們才能有很多淬煉和經歷。」找來ELLA合作，對方沉穩的中低嗓音更為這首歌增添了一股力量，ELLA也說：「小魏跟我講這首歌時我很感動，但它是用一種輕鬆坦然的態度去看這件事。因為『無常』就是我們的日常，一直在經歷很多事，時光它雖然不溫柔，但它非常珍貴、非常重要，也非常有意義。」兩人首度合作，小魏興奮不已，因為ELLA在她的夢幻合作名單上待了好久，而ELLA在拍攝MV時透露：「蠻久之前經紀人問我知不知道魏如昀，我說我知道啊，是魏如萱的妹妹，結果要錄音了，我才知道是魏嘉瑩。不過，非常開心可以跟她合作。」工作人員在現場一度證實，她是真的以為合作對象是魏如昀，笑稱自己的經紀人不只臉盲還文盲，這個烏龍讓大家都笑歪，ELLA又說：「我也知道小魏啊，第一次碰面是在鹿港的演出，一身白，拿著吉他自彈自唱，聲音很特別。但我真的很喜歡小魏，她很可愛又很真誠。」所幸兩人相處融洽，ELLA表示：「看著她就想到小時候的自己。」原來是ELLA看到她在女團BOOM裡面也十分賣力，「小時候我也常常要演這種看起來有點笨拙的角色，時間真的給我很多經歷，如果不是因為那段過往，我也不會站在這裡看著她就像看到過去的自己，覺得還蠻有趣的。」隨即又說：「現在她就正走在那條路上，很為她開心，因為她在做她自己喜歡的事情。」小魏則是兩眼放光，能和偶像合作真的是太珍貴了，「和夢幻對象能夠面對面，真的是上天給的禮物，每一分每一秒都很珍貴。」