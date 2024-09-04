眼前突朦朧一片！竟是肺癌轉移　醫告警「3種癌症」最常侵襲眼球

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31歲A小姐過去沒有明顯健康問題，日前突然發現左眼視力模糊，至眼科詳細檢查，發現在左眼脈絡膜下疑似有腫瘤，造成黃斑部積水，進而導致視力模糊，因此轉介至腫瘤科，後證實為肺癌合併眼部脈絡膜轉移，接受肺癌治療後，黃斑積水完全消除，視力也明顯改善。台大醫院新竹分院腫瘤醫學部主治醫師陳奕崙說，常見轉移癌症包括乳癌、肺癌和黑色素瘤，其可能導致視力模糊、眼睛疼痛、視野缺損或眼球突出等症狀。此外，某些癌症會引發自體免疫反應，導致免疫系統攻擊眼睛組織，特別是視網膜細胞，此現象稱為癌症相關視網膜病變，而自體免疫反應也可能誘發葡萄膜炎，恐引起視野缺損、視力減退，建議有類似情形均應儘速就醫，以免視力持續下降。陳奕崙表示，化療、標靶藥物是治療癌症重要手段，但過程可能導致免疫力下降，增加眼部感染風險，而且某些化療藥會直接影響眼睛，引發視力模糊、乾眼症、黃斑部水腫、視神經病變等，建議培養定期眼科檢查習慣，才能早期發現、治療。另放射治療可有效縮小腫瘤、殺死癌細胞，但也會影響眼睛，常見副作用包括白內障和乾眼症，若白內障病情已影響視力與生活，建議手術介入，也建議病人接受頭部、眼周放射治療時，應與眼科醫生密切合作、監控並管理眼部健康。陳奕崙提醒，癌症病人除應定期進行眼科檢查，更重要是保持健康生活習慣，包括均衡飲食、充足睡眠和適當運動等，並與醫師隨時討論藥物副作用，才能減少眼部風險，持續在戰勝癌症的道路上前進。