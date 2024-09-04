大銀微系統訂單能見度高、H2營運看好　股價出量走高、一度飆逾7%

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年國際半導體展（SEMICON）今（4）日登場，預計將會吸引來自56國、8.5萬人來訪。不過台北股市今日卻沒有因此走高，反倒是受到美國半導體股重挫的拖累，大盤一度下跌逾千點。不過還是有個股持續走高，其中也同樣參加半導體展的大銀微系統，今日出量走高，一度飆漲逾7%。上銀集團旗下大銀微系統今日參加半導體展，展出晶圓移載解決方案、高精密定位平台、大中空直驅馬達等已應用於半導體業的產品。大銀微系統由於來自半導體及自動化產業訂單逐步回溫，第二季及上半年同步轉虧為盈。大銀第二季合併營收為新台幣5.83億元，稅後純益為新台幣0.27億元，每股稅後純益0.22元，創近六季新高；上半年稅後純益為新台幣340萬元，每股稅後純益0.03元。大銀微系統自結7月合併營收1.73億元，年增22.4%；累計前7月合併營收為新台幣12.11億元，年減3.57%；上半年EPS為0.03元，第二季已轉虧為盈，看好今年營收將逐季回升，今年營收、獲利都將優於去年。隨著訂單持續回穩，大銀微系統對下半年正向看待。大銀微系統受惠於半導體設備需求回溫、高精密自動化應用增加，定位平台訂單能見度拉長至3~8個月，半導體相關已看到明年，而元件類訂單能見度也較上半年增加0.5-1個月，目前能見度約1.5-2個月。展望下半年，大銀微系統因應訂單，包括元件及定位平台現在都要加班生產，預期今年一季比一季好，第三季會比第二季好，第四季又優於第三季，全年業績可望優於去年。受惠於訂單能見度好，公司後續表現看佳，再加上今日半導體展開跑，激勵大銀微系統股價出量走高，中午12點就爆出超過1.9萬張大量，股價也開低走高，最高一度來到109元、上漲逾7%，振幅高達15.9%。