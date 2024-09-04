全家得分了！日本「不沾手醬料」引進台灣　免費拿、活動期間整理

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▲全家正式開始，比照日本國內超商同步辦理，引進日本原裝進口的「pakitte不沾手醬包」，完美在熱狗堡上擠出雙色醬料。（圖/Threads@Pakitte_）

▲日本原裝進口的「pakitte不沾手醬包」主打單手就能輕鬆擠出雙醬料，口味眾多，過去全聯也有引進販售，廣受婆媽喜愛。（圖/我愛全聯好物老實說）

▲全家推出全新鮮食品牌「哈逗堡」，不僅有新口味熱狗、麵包，還有免費送pakitte不沾手醬包！（圖/全家提供）

全家正式引進「不沾手醬包」！相信去過日本遊玩的民眾，應該都有在超商、超市拿過一款特別的醬包，它只需要使用單手就能夠同時擠出雙口味的醬料，方便、實用性相當高。然而，全家現在也跟上日本腳步，引起該款「不沾手醬包」，讓想吃熱狗堡的民眾也能夠輕鬆的擠出完美的醬料，讓許多網友超嗨表示：「這局全家得分！」「pakitte不沾手醬包」台灣官方帳號日前在「Threads」貼文指出只見貼出的照片，全家現在正式引起該款不沾手醬包，貼文曝光後，立刻掀起廣大討論「、「這局我判給全家得分。」事實上，這款日本原裝進口的「pakitte不沾手醬包」，主打的就是將兩種醬料裝在兩個小盒，，在日本相當的有名氣。，獲得不少婆媽的讚賞。而別小看這樣的醬料，《NOWnews》記者也向全家求證，官方表示，近日推出全新鮮食品牌「哈逗堡」，主打的是新口味、新麵包、新醬料三大特色，首波推出「Sakimoto柚子胡椒熱狗」搭配濃濃起司香氣的「帕瑪森熱狗麵包」，醬料則從日本獨家導入「不沾手蕃茄芥末醬包」，，想要嚐鮮的民眾也不要錯過了唷！📍Sakimoto柚子胡椒熱狗：售價38元📍帕瑪森熱狗麵包：售價18元📍即日起至9月17日熱狗搭配「帕瑪森熱狗麵包」：39元