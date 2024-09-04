全家得分了！日本「不沾手醬料」引進台灣　免費拿、活動期間整理

全家正式引進「不沾手醬包」！相信去過日本遊玩的民眾，應該都有在超商、超市拿過一款特別的醬包，它只需要使用單手就能夠同時擠出雙口味的醬料，方便、實用性相當高。然而，全家現在也跟上日本腳步，引起該款「不沾手醬包」，讓想吃熱狗堡的民眾也能夠輕鬆的擠出完美的醬料，讓許多網友超嗨表示：「這局全家得分！」
「pakitte不沾手醬包」台灣官方帳號日前在「Threads」貼文指出「全家正式開始，比照日本國內超商同步辦理，日本十大驚奇事物不沾手醬包，不再專屬日本，買熱狗就送你一片！台灣正式邁向未來」只見貼出的照片，全家現在正式引起該款不沾手醬包，民眾只要單手擠壓就能擠出漂亮的雙色醬料，均勻又美觀。
貼文曝光後，立刻掀起廣大討論「日本人的發明真的是非常的讚！之前去日本就一直希望台灣有這個，終於有了」、「這真的超級方便，全聯也有引進，買了好幾次超讚」、「希望是長期的，這真的超級方便」、「當初在日本拿到時真的驚呼連連，偉大的發明該得諾貝爾獎」、「這局我判給全家得分。」
pakitte不沾手醬包正式進軍全家！全聯過去也有賣過
事實上，這款日本原裝進口的「pakitte不沾手醬包」，主打的就是將兩種醬料裝在兩個小盒，民眾用單手從盒子中間對折，就可以擠出兩種交錯的醬料，讓食物加上醬料是極致平衡，不會單一口味太多，不僅方便讓小孩、老年人使用，在家烹調、外出都非常適合使用攜帶，在日本相當的有名氣。
而在全家引進之前，幾年前全聯也有販售該款不沾手的醬包，當時還有推出明太子醬、花生巧克力、草莓奶油等等，還被譽為是媽媽早餐料理神器，獲得不少婆媽的讚賞。而別小看這樣的醬料，在網路上售價或是零售價最便宜一包也要15至20元，如今全家正式引進，且在活動期間免費送，廣受民眾好評！
全家買熱狗全品項送不沾手醬包！加價購、活動資訊一次看
《NOWnews》記者也向全家求證，官方表示，近日推出全新鮮食品牌「哈逗堡」，主打的是新口味、新麵包、新醬料三大特色，首波推出「Sakimoto柚子胡椒熱狗」搭配濃濃起司香氣的「帕瑪森熱狗麵包」，醬料則從日本獨家導入「不沾手蕃茄芥末醬包」，現在歡慶「哈逗堡」上市，即日起至9月17日，購買熱狗全品項就送pakitte不沾手蕃茄芥末醬包！
而活動期間，熱狗全品項如果搭配「帕瑪森熱狗麵包」，可以享有39元銅板價的優惠；而活動結束之後，民眾購買熱狗全品項只需要5元就能加購「pakitte不沾手醬包」，對比市價一包15元起跳來說，還是非常的划算，想要嚐鮮的民眾也不要錯過了唷！
🟡全家哈逗堡、pakitte不沾手醬包新品資訊
📍Sakimoto柚子胡椒熱狗：售價38元
📍帕瑪森熱狗麵包：售價18元
📍pakitte不沾手醬包：即日起至9月17日前購買熱狗全品項免費送
活動結束後購買熱狗全品項可用5元加購
📍即日起至9月17日熱狗搭配「帕瑪森熱狗麵包」：39元
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事實上，這款日本原裝進口的「pakitte不沾手醬包」，主打的就是將兩種醬料裝在兩個小盒，民眾用單手從盒子中間對折，就可以擠出兩種交錯的醬料，讓食物加上醬料是極致平衡，不會單一口味太多，不僅方便讓小孩、老年人使用，在家烹調、外出都非常適合使用攜帶，在日本相當的有名氣。
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而活動期間，熱狗全品項如果搭配「帕瑪森熱狗麵包」，可以享有39元銅板價的優惠；而活動結束之後，民眾購買熱狗全品項只需要5元就能加購「pakitte不沾手醬包」，對比市價一包15元起跳來說，還是非常的划算，想要嚐鮮的民眾也不要錯過了唷！
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活動結束後購買熱狗全品項可用5元加購
📍即日起至9月17日熱狗搭配「帕瑪森熱狗麵包」：39元