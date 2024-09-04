台股大逃殺！資金轉往「反向ETF」　元大台灣50反1爆逾40萬張量

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台北股市今（4）日開盤重挫517.56點、來到21574.65點，失守22000點關卡，摜破半年線，盤中跌點一度擴大到1170.04點，來到20922.17點，21000點也跌破，不過隨後有低接買盤湧入，午盤下跌874.24點或3.96%，來到21217.92點。台股重挫之際，資金也開始轉向反向ETF，元大台灣50反1（00632R）爆量上漲，昨日成交量就已經達到15萬9440張大量，今日中午12點更是爆出41萬4210張大量，位居台股成交量排行榜（含個股+ETF）冠軍，股價也一度上漲5.4%。元大台灣50反1全名為「元大台灣50單日反向1倍ETF」，在2014年掛牌上市，發行價為新台幣20元，元大台灣50反1是台股市場上的重要避險工具之一，當股市下跌時，投資人買進這類反向型ETF，就能藉此抵銷原有部分投資組合的損失，達到避險效果。大盤一度重挫千點，不意外權值股全數重挫，權王台積電跳空以894元開出、下跌46元，失守900元關卡，跌破月線，最低一度來到888元，下跌52元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元。不過隨後有低接買單搶進，在上午10點過成功站回900元關卡，但午盤持續走低，下跌45元或4.79%，來到895元；鴻海以175元開出、下跌10元，盤中最低來到172元，午盤下跌6.5元或3.51%，來到178.5元；聯發科賣壓更加沉重，午盤下跌85元或6.97%，來到1135元；廣達下跌21.5元或7.9%，來到250.5元。