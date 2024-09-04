美股慘跌！專家：今年仍難逃「9月魔咒」　曝逢低買入時機

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週二（3日）是9月首個交易日，但受到美國8月製造業活動連續第5個月萎縮，引發經濟降溫疑慮，恐慌指數飆高，美股4大指數週二全數淪陷，道瓊工業指數收盤暴跌625.15點，費城半導體指數下殺近8%，專家示警，今年美股依然難逃「9月魔咒」。根據《商業內幕》報導，美股9月開局，市場有「9月魔咒」或「9月效應」（September Effect）的說法，指9月是美股一年之中表現最差的月份。隨著8月夏季結束，標普500指數可能將迎來「假期」。以平均來看，自1928年以來，9月一直是基準指數表現最差的月份。不僅股票經常表現不佳，市場在九月結束時出現負回報也並不罕見。據芝加哥商品交易所去年數據，在過去一個世紀中，標普500指數在9月份下跌的概率高達55%。德意志銀行補充稱，最近四年來，該指數一直在下跌。其中一個主要原因是勞動節後華爾街恢復工作交易量上升。由於夏季月份許多交易員外出度假，股票活動通常較為緩慢，導致交易量較少的情況下市場表現較強。SoFi投資策略長Liz Young Thomas示警，美股9月難以平靜。根據統計，在6月至8月期間，標普500指數的月均交易量為152億股。然而當投資者9月份重返股市時，交易量躍升至172億股。Liz Young Thomas表示，「人們回來後又開始交易了，市場活動增加，這可能導致波動。」她指出，投資人可能會重新檢視投資組合，確認在美股七雄（Mag Seven）、大型股的持股比例是否過高，因此9月是全年中波動最大的月份，標普500指數出現2%波動的情況都並不罕見，而且下殺動能遠高於上漲趨勢。報導指出，有一些可能影響市場的事件可能會讓今年9月與眾不同，例如即將在18日舉行的美國聯準會（Fed）的政策會議，市場普遍預期將會降息，這一舉措通常被認為有利多頭行情。不過LPL Financial的首席技術策略師騰奎斯特（Adam Turnquist）表示，即將出爐的8月非農就業報告可能改變市場觀點，如果就業數據差於預期，聯準會可能加深降息幅度，這將等於承認經濟正在走弱。騰奎斯特表示，「如果下週經濟數據略有好轉，軟著陸的說法就會獲得更大的動力，我們有可能在9月份扭轉過去幾年的連跌勢頭」，但他同時指出，下行風險看起來更有可能。除了9月之外，選舉帶來的緊張情緒可能將會延續季節性的波動。Liz Young Thomas指出，在選舉年份，波動通常在10月中旬達到高峰，而不是在9月底。不過一旦結果公佈，通常就會出現一波令人欣慰的反彈。專家表示，不應因季節性的波動而重新調整投資組合，因為這既難以預測，也不是長期投資的根本。不過Liz Young Thomas建議考慮未來幾個月的投資者，關注交易環境可能發生的變化。必須思考在收益率曲線趨陡、收益率下降和美元下跌的情況下，哪些投資表現較好。她表示，在這種情況下，派息股票可能是值得投資的。隨著收益率下降，美國國債將黯然失色，投資者將尋找其他收入來源。她說，派息股票可以從中受益，並補充說，這些股票通常集中在公用事業和必需品上。騰奎斯特則指出，投資者最好趁季節性逢低買入，在9月或10月的低點買入是一筆非常好的交易，而10月情勢可望改善，11月、12月有望迎來年終反彈。