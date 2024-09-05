脊椎、頸椎都開過刀！下背痛仍害他失眠　醫用2招找到源頭解痛

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70 歲的陳先生長年在工廠討生活，脊椎、頸椎都曾開刀，但近2年持續下背痛，接受多種治療仍未改善，甚至痛到失眠，後來到大醫院檢查，經神經阻斷術確認疼痛源頭，並以高頻熱凝手術治療雙側胸腰椎退化，疼痛也大為改善。柳營奇美醫院神經外科主治醫師洪翊傑說，據統計， 60~80%的民眾在一生中會經歷背部疼痛問題，9成以上經藥物、復健治療，3個月後會逐漸痊癒，但約有10%會持續疼痛，必須手術治療。洪翊傑指出，某些嚴重的脊椎退化，即使一次成功的手術，也未必能徹底解決所有症狀，可能經過5~10年後，又因進一步退化而產生神經疼痛問題。針對脊椎手術後未根治的疼痛，或數年後進一步退化產生的疼痛，部分病人可藉由高頻熱凝手術緩解疼痛緩。洪翊傑說明，此手術 依解剖相關位置，輔以即時影像導引，使用高頻電刺激調控引起疼痛的神經，或藉由溫度破壞可能引發慢性疼痛的病灶， 可快速改善疼痛症狀。此外，這類介入性疼痛治療風險較低，治療時間也不長，且止痛效果可維持3個月甚至半年以上。洪翊傑強調，臨床發現脊椎退化產生的疼痛常合併多個部位，成因不單純，單一治療未必能解決所有問題，但隨著醫學進步，脊椎手術後的疼痛有機會獲得控制，積極與專科醫師合作，透過外科微創手術，搭配藥物與復健治療，才是擺脫慢性神經疼痛的不二法門。