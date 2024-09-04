當代藝術家阿卜極作品登瑞士藝術拍賣會　受國際收藏家關注

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▲德國芬畫廊將台灣當代藝術家作品帶到瑞士藝博會展出。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲阿卜極的書寫作品9月17日將登上蘇黎世藝拍會展出。（圖／記者陳美嘉翻攝）

德國芬畫廊近年致力將台灣的當代藝術家推向國際藝術市場，延續去年的瑞士藝術拍賣會（Swiss auction）與瑞士藝術博覽會（Swiss art fair），國際策展人陳美芬2024年在台灣高雄策劃阿卜極<幻墨叫真>系列展後，將其20多幅作品帶到德國芬畫廊展出，9月再帶3幅阿卜極作品前進蘇黎世藝術拍賣會，讓台灣藝術在國際藝壇發光發熱。出身高雄的陳美芬早年在瑞士佛里堡大學攻讀藝術史博士班，積極參與瑞士藝術交流活動，並在德國成立芬畫廊（Fen atelier gallery），除了將德國藝術家引進台灣，也帶領台灣傑出中、青代藝術家前進柏林藝術市場與瑞士國際藝博會。陳美芬指出，現任高雄師範大學美術學系教授詹獻坤（阿卜極）具有極佳的發展性，曾獲第一屆蕭勤創作獎、第三屆廖繼春油畫創作獎、高雄獎，作品獲台北市立美術館、國立歷史博物館、高雄市立美術館典藏。2023年10月陳美芬將阿卜極＜一剎之寂-十字＞及＜大象無形＞兩件作品帶往蘇黎世國際世貿展覽中心參展＜完美藝境＞瑞士國際藝博會，引起藏家廣大迴響。今年6月1日至8月30日，陳美芬在德國圖特林根市策劃＜鳳舞＞阿卜極書寫個展，受到當地居民及藝術收藏家熱烈喜愛，陳美芬說，名收藏家施維林就點評阿卜極作品＜龍舞與鳳舞＞指出，德國表現主義盛行，阿卜極的線性本身，揉合東西方線性美學，涵融古典內歛與當代的實驗性，極有內心直觀的表現性，例如＜龍舞＞的舞字與＜鳳舞＞的舞字，猶如結合舞蹈性與音樂性，開創未來性的新意，已跳脫傳統的中文書寫意境。陳美芬指出，接下來9月6日至12日在蘇黎士舉行瑞士藝術拍賣會展覽，9月12日至18日正式上拍，阿卜極受到許多瑞士當地收藏家關注的＜龍舞＞、＜空谷幽蘭＞、＜封神吟＞等3幅作品，也獲選參加展出，並將於9月17日與另一位台灣藝術家顏伯龍的花鳥水墨長軸，一起在線上、線下同時公開拍賣。