藍綠白政要都來了！傅崐萁母告別式　柯文哲和綠營的他暢談引熱議

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▲今天是傅崐萁母親告別式，身為治喪委員會榮譽主任委員的柯文哲上台致詞。（圖／讀者提供）

▲今天是傅崐萁母親告別式，身為治喪委員會主任委員的韓國瑜在場致詞。（圖／讀者提供）

國民黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭7月24日逝世，今（4）日舉辦告別式。不只藍營大咖搭機前往花蓮致意，當中也有不少綠營、白營人士到場。值得關注的是，在現場民眾黨主席柯文哲與代表總統賴清德出席的副秘書長何志偉交談約2、3分鐘之久，柯更輕拍何志偉肩膀數下；國民黨主席朱立倫與立法院長韓國瑜也被拍到交頭接耳談話數分鐘。傅崐萁母親劉滿蘭7月24日逝世，今日傅家在花蓮舉行告別式。其中，藍綠要角齊聚傅崐萁母親告別式，治喪委員會榮譽主任委員包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨前主席連戰、親民黨主席宋楚瑜、立法院前院長王金平、國民黨前主席洪秀柱等。榮譽副主任委員包括立法院副院長江啟臣、國民黨秘書長黃健庭、前台北市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康等。主任委員為韓國瑜，至於台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等六都地方首長則名列副主任委員。除了藍營大咖外，國民黨籍立委們，以及監察院秘書長劉建忻、台中市副市長鄭照新、監察院前院長張博雅、雲林縣前縣長張榮味以及民進黨團幹事長吳思瑤等人也到場，總統賴清德則派副秘書長何志偉代為出席，閣揆卓榮泰也未出席，改派行政院秘書長龔明鑫到場。在公祭會場中，值得關注的是，柯文哲與何志偉交談約2、3分鐘之久，柯更輕拍何志偉肩膀數下；而朱立倫與韓國瑜也被拍到交頭接耳談話，隨後韓國瑜便起身向柯文哲、黃國昌及多名政府部會代表握手致意。傅崐萁致詞時感慨提到，「媽媽是無盡的港口，永遠讓受傷的孩子能夠停泊」，總是告訴他遇到困難不要怕，只要勇敢站起來就可以持續向前走，也教育他要做事就做好，所以他很早在凌晨一點前睡覺，隔天早上的行程也不曾耽誤，他也提到，花蓮是他永遠的家，希望大家可以多來走走看看。