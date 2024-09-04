台北羽球公開賽／戴資穎2：0大勝！挑戰3連霸、生涯第6冠首戰告捷

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2024台北羽球公開賽女單首輪，世界排名第3的我國天后戴資穎對決印度選手Tanya Hemanth，她在激戰兩局後以秋風掃落葉般的21：11、21：10取勝，只用27分鐘就擊敗對手。小戴這次要來挑戰生涯賽史第6冠，同時也是3連霸，能否如願還要看她傷勢恢復情況。台北公開賽睽違5年回到小巨蛋，中午就上演重頭戲，戴資穎在中午12：30分左右對上世界排名73的印度19歲小將Tanya Hemanth，雙方實力有一段差距，她以2：0完全壓制，順利取得勝利。戴資穎2012年首次在台北公開賽奪得后冠，之後又4次登頂，總計在此共6次打進決賽，拿下5冠。這一屆賽會她將要來挑戰完成3連霸，若成功也將事史上第一位世界羽聯巡迴賽改制以來，首位在單項賽事拿6冠的女單球員。戴資穎在今年巴黎奧運因為左膝傷勢影響發揮，止步小組賽，之後的日本公開賽在4強退賽，韓國公開賽也沒打，身體並非處於最佳狀態。按照之前的計畫，她的生涯可能已經來到尾聲，這一次台北羽球公開賽可能就是她最後一屆。在台北公開賽記者會上受訪時，小戴教練賴建誠表示，戴資穎目前傷勢還在控制範圍內。應該是會出賽，不過至於會打到什麼樣的程度，以她的傷病為優先考量。