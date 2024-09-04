最低工資審議會登場　勞資雙方均有代表同意調薪「力拚9漲」

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▲113年最低工資審議會議，資方代表之一的中華民國工業協進會理事余玉枝。（圖／記者朱永強攝，2024.09.04）





▲113年最低工資審議會議，資方代表之一的中華民國工業協進會副秘書長邱一徹。（圖／記者朱永強攝，2024.09.04）

▲113年最低工資審議會議，工鬥團體場外抗議。（圖／記者朱永強攝，2024.09.04）

勞動部今（4）日召開最低工資審議會，決定2025年月薪、時薪的標準，其中資方之一的中華民國全國工業總會常務理事何語表示，由於目前全球物價波動，加上適逢總統賴清德的首個任期，他很贊成明年最低工資的增加額度，不過具體調幅仍要根據委員討論結果而定，勞方之一的全國商業總工會理事長戴國榮則是認為，最低工資的調幅不應低於4%，才能照顧、維持邊際勞工家庭基本生活。針對最低工資審議會，何語會前接受媒體聯訪表示，由於全球物價波動，加上今年是總統賴清德的第一任期，非常贊成明年最低工資增加額度，但他也說，台灣的薪資所得是在購買力平價指數之下，「台灣10塊美金可以買到15.7顆的小籠包，北京可以買到12.1顆小籠包，澳洲可以買到7.5顆小籠包，日本可以買到6.6顆小籠包，美國可以買到5.4顆小籠包，英國則是可以買到3.4顆小籠包，所以台灣的薪資所得、消費力很強，甚至不輸德國。」另一方面，何語更進一步指出，勞方此前提到的OECD（經濟合作暨發展組織）規定要將薪資中位數乘以3分之2就是低薪族標準，「這是錯的。」他也指出，實際情況要達到2分之1以下才算是低薪族，而且台灣目前排在第34名，無法相比其他排名靠前的國家。中華民國工業協進會理事余玉枝表示，不論明年最低工資調幅3%、4%還是5%，她都認為，一切要以經濟部主計處的經濟成長率數據而定，因為「數字在說話，不是人在說話」，秘書長邱一徹強調，最低工資的調幅還是要看委員的討論結果，不便談論個人想法。全國商業總工會理事長戴國榮則是重申，最低工資的訂定目的就是照顧、維持邊際勞工家庭基本生活所需，因此還是希望參照經濟成長年增率（GDP）、消費者物價指數年增率（CPI）訂定不低於4%的調幅，達到行政院長卓榮泰、總統賴清德的「全民共享經濟果實」理念，否則也是對於勞工的變相減薪。另一方面，勞動部一樓門外抗議的工鬥團體認為，無論政府是從落實政治承諾、回應物價漲幅、全民共享經濟成長果實，保障勞工基本生活所需，以及作為《最低工資法》上路元年的首次最低工資審議會的政策宣示意義等面向，至少應不低於5%的調幅、而且也要建立最低工資調漲底線的公式，才能避免調幅不如預期。