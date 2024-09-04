中秋節「今年一堆人突不烤肉了」！眾揭真實敗筆：全部被它拖下水

中秋節7-11冰品買一送一！哈根達斯買10送10　全家霜淇淋19元爽吃

記者鍾怡婷/綜合報導

▲即起至9月8日哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕全系列享任選買10送10優惠，還有「四葉至福焦糖風味雪糕」買一送一。（圖／業者提供）
▲即起至9月8日哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕全系列享任選買10送10優惠，還有「四葉至福焦糖風味雪糕」買一送一。（圖／業者提供）
中秋節團聚吃冰，超商哈根達斯優惠延長，即起至9月8日哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕全系列享任選買10送10優惠，還有滿千現折50元，以及多款冰品買一送一；全家取件送19元霜淇淋優惠券，或是9元仙女紅茶，優惠二選一，銅板價格爽吃冰品、飲料。

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7-11哈根達斯優惠延長，即日起至9月8日前，哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕全系列享任選買10送10優惠，9月4日至9月8日憑icash2.0、OPEN錢包以及icashpay三大支付消費限時再享滿千現折50元優惠，另有任選第2件6折優惠同步登場。另有指定冰品買一送一、單件冰品第2件6折、 大福冰淇淋任選2件88元。

📍APP｜9月4日至9月17日
◾哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕全系列任選買10送10
◾哈根達斯第2件6折
◾四葉至福焦糖風味雪糕買1送1
◾四葉至福抹茶風味雪糕買1送1
◾四葉至福北海道牛奶風味雪糕買1送1
◾不二家milky一口冰淇淋第2件6折
◾不二家超濃milky冰淇淋第2件6折
◾LOTTE爽冰淇淋-綜合水果口味第2件6折
◾LOTTE雪見大福冰淇淋任選2件88元

▲（圖／業者提供）
▲（圖／業者提供）
▲即日起至9月8日哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕全系列享任選買10送10優惠。（圖／業者提供）
▲即日起至9月8日哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕全系列享任選買10送10優惠。（圖／業者提供）
🟡全家19元霜淇淋優惠來了
全家9月9日起至9月30日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券（原價49元），相當於下殺3.9折；或是大杯仙女紅茶9元優惠券（原價40元）相當於2.3折，優惠二選一限量30萬組，送完為止

每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。

▲全家取件主動出示會員條碼，19元霜淇淋或9元仙女紅茶優惠二選一。（圖／全家提供）
▲全家取件主動出示會員條碼，19元霜淇淋或9元仙女紅茶優惠二選一。（圖／全家提供）

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