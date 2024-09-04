美股最慘時間還沒到？美銀分析師警告本週最大風險在「週五」

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美國股市4大指數3日全收黑，道瓊工業指數收盤暴跌逾600點，費城半導體指數更是暴跌7.75%；那斯達克指數重挫3.26%，科技股紛紛重挫，輝達崩跌9.53%，市場擔憂「805黑色星期一」重演，但本周可能還有大事發生？美銀分析師提出警告，本周美股最大風險在周五公布的8月非農就業報告。根據商業內幕(Business Insider)報導，美銀在本周的報告強調了過熱的就業數據風險，將重新定價今年預期降息的幅度和次數，美國銀行策略師 Ohsung Kwon 表示，從股市重返接近高點，以及小型股和等權重標普500指數的優異表現來看，相較於擔心潛在的經濟衰退，股市似乎對降息更為興奮。他表示，若這情況真的發生，那麼本週股市面臨的主要風險，是非農就業報告表現火熱，這將重新定價短期利率。八月非農就業報告定於週五上午發布，經濟學家預計美國上個月新增 162,000 個就業崗位，如果準確的話，失業率將從 4.3% 降至 4.2%。美銀經濟學家預估，今年的降息將會有2次，以各1碼幅度降息，芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預計聯準會今年將降息4碼，降息幅度達到「衰退規模」。