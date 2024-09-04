最低工資拚連9漲！平均月薪連10年增幅22.3%　5大職業仍落後

我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部今（4）日召開最低工資審議委員會，104人力銀行指出，近年缺工、物價上漲、以及基本工資連續多年調漲，平均薪資逐年增加，10年增加8512元、增幅22.3%。其中，2024年「薪資領先群」以軟體工程6.5萬元最高，「薪資落後群」行政總務3.6萬敬陪末座；「薪資增幅領先群」年漲逾5%包含環境安全衛生、營建施作、生技醫療研發、餐飲、軟體工程等，「薪資增幅落後群」如記者採訪、美容美髮等幾乎零成長。104人力銀行撈取最近十年超過488萬筆求職會員在當年度有更新薪資數據的履歷表，不分產業、不分職務、不分工作年資，2015年平均月薪38105元，逐年增加到2024年的46617元，10年增加8,512元、成長22.3%，各年年增幅則介於0.7%~5.4%之間。同一期間，最低基本工資月薪從20008元、升到27470元，十年增加7462元、增幅37%；時薪從120元、升到183元，十年增加63元、增幅52.5%。104人力銀行指出，2024年「薪資領先群」以軟體/工程平均月薪6.5萬居冠、經營/幕僚6.2萬第二、工程研發6.1萬第三，前五大高薪職務中三個與工程職相關，非理工相關科系，可選擇投入專案/產品管理，透過規劃、管理，解決專案/產品的各種疑難雜症順利推進達成目標，平均月薪可來到5.9萬。在2024年「薪資落後群」方面行政/總務3.6萬元最低，因職務含金量相對較低，8月求供比0.9，平均1位求職者僅分到0.9份行政總務的工作，僧多粥少，求職難度高於整體，平均1位求職者可分到2份工作；醫療保健服務3.64萬，多為醫療機構的行政、助理；操作/技術3.7萬。104人力銀行說明，2024年整體平均月薪4.7萬由43種職務構成，其中，26種職務的平均月薪低於均線，占職務數的6成。2024年最低工資為27470元，與2023年相比調升幅度4.05%。104人力銀行比對同期職務薪資增幅超越整體、且超過5%的「薪資增幅領先群」有環境安全衛生、營建施作、生技/醫療研發、餐飲、軟體/工程，這些職務多半缺工、或者專業技術含金量高。「薪資增幅落後群」有記者及採訪、美容/美髮等、產品企劃、貿易、經營/幕僚等，薪資成漲幅度均不到1%，反映產業轉型、產業職務分潤、以及薪資基期較高等因素。