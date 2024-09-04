江蕙復出過程曝光！文章勸「人生只有一次」：也想叫費玉清再開唱

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▲文章分享以前和江蕙一起跑場的經歷，也說之前就一直很希望對方再出來唱歌。（圖／翰森娛樂提供）

文章40周年演唱會「不再漂泊365里路」將在下個月在台北正式開唱，接著一路到中南部巡迴，今（4）日他和媒體餐敘，透露近來一直在做體力鍛鍊，為演唱會卯足全力，也提到以前和江蕙一起宣傳跑場的過往，他也是這次力勸「二姐」江蕙復出的功臣之一，他說2人前陣子有聯絡，完全不擔心對方復出的狀況，因為江蕙還是很愛唱歌，狀態一直很好，他也提到，想把費玉清也拉出來復出開唱。文章表示，和江蕙已經認識好幾年，2人是一起出道的，以前常常一起上通告、到西餐廳趕場，因為對方助理都會開車，加上趕場時間很緊湊，所以江蕙都會邀請說，要不要一起坐車趕場，他對這些經歷都還歷歷在目。不過他笑說，2人從來沒有擦出火花，因為江蕙個性很豪爽，就跟男孩子一樣，所以沒有產生愛意過。至於江蕙宣布要復出的消息，文章表示當下感覺既興奮又開心，直呼「就是應該要這樣，不要受限」，且江蕙還是一直很愛唱歌，也常常用卡拉OK練歌，認為對方唱歌很厲害，聽了很療癒，因此一直很鼓勵對方復出開唱。他先前也有勸江蕙說，「人生只有一次」，這句話深深觸動二姐，不過文章表示，「我不敢居功啦！我只是以老朋友的身分，幫所有的歌迷說出他們的真心話，這幾年真的感受到人生太無常了，還有能力用歌聲去療癒別人就是一件很幸福的事！」文章也提到，先前小哥費玉清在新加坡開告別演唱會時，2人在後台一直聊了很多，接下來想要勸費玉清復出，因為費玉清的狀態還很好且唱得很棒，他認為對方可能是有一段時間太辛苦，才會沒有繼續唱歌，「我現在也身歷其境，演唱會不是普通人可以承受的，長期可能會倦怠」，但他認為費玉清休息一下之後，就應該出來再唱，不用開太多場也沒關係。他也透露，之前費玉清曾說，「如果你需要我、需要什麼幫忙，一通電話打給我，一定要找我！」