戴資穎強調「沒在騙人的」！重申會退役　堅持在台灣出賽原因超暖

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▲戴資穎在今日12點30分左右對上世界排名73的印度19歲小將Hemanth，雙方實力有一段差距，她以2：0完全壓制，順利取得本屆賽會的第一場勝利。（圖／記者李政龍攝）

2024台北羽球公開賽女單首輪，世界排名第3的我國天后戴資穎以21：11、21：10速勝印度選手Tanya Hemanth，挑戰女單3連霸，同時也是生涯賽史第6冠，跨出第一步。賽後她表示自己確定會在今年引退，明年不會再回到這裡參加賽事了。台北公開賽睽違5年回到小巨蛋，今天中午就上演重頭戲，戴資穎在今日12點30分左右對上世界排名73的印度19歲小將Hemanth，雙方實力有一段差距，她以2：0完全壓制，順利取得本屆賽會的第一場勝利。戴資穎賽後受訪時說，「在這邊（台灣）的比賽，應該就是我最後一次參加，我當然還是會在自己可以的情況下參賽，但若不是在台灣舉辦，這一站可能就不會參加。」她透露，自己這一場的跑動還在掌控之中，但「腳還是在痛」，後續是否繼續出賽還是要看之後的比賽狀況。至於網路上有人詢問她是否確定是「最後一舞」，在年底就將高掛球拍退役，對此戴資穎語氣堅決地強調：「我已經說過這麼多次了，沒有在騙人的，明年不會再出來了。」「會選擇本站參加，是因為有很多人、因為很多原因不能去國外看我比賽，但如果在台灣的話可能可以來。」戴資穎表示，自己目前還沒想3連霸，還不知道會打到哪。