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愷樂兒子早就出生！狠打臉「前友人」說法：為何要一直捏造假消息

記者朱祖儀／綜合報導

▲前友人爆料愷樂預產期在10月，而且是女兒，剛剛愷樂打臉透露兒子早就出生，「為何要一直捏造假消息。」（圖／索尼音樂提供）
▲前友人爆料愷樂預產期在10月，而且是女兒，剛剛愷樂打臉透露兒子早就出生，「為何要一直捏造假消息。」（圖／索尼音樂提供）
愷樂（蝴蝶姐姐）神隱演藝圈4年，近日突然曬出胎兒超音波的照片，友人還爆料，愷樂肚子裡的寶寶是女生且即將臨盆，上海醫師老公個性很低調，不喜歡她繼續待在演藝圈。不過今（4）日稍早愷樂在threads上面發文，表示和前友人已經很久沒有聯繫了，不知為何對方要一直爆料捏造假消息，「賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改」，更打臉先前的爆料，表示寶寶已經出生，自己連覺都沒辦法睡，「我先去照顧兒子了。」

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被爆料「女兒」預產期在10月　愷樂發文狠打臉

先前有媒體報導，愷樂好友透露，她的預產期在10月，肚子裡的寶寶是女生，醫生男友陪她走過前幾年低潮，後來2人登記結婚也有宴客，目前愷樂全心在照顧家庭。由於男方個性比較低調嚴謹，不喜歡她和演藝圈的人往來，所以愷樂可能不考慮要復出，友人還說她很滿足現狀，希望繼續維持平凡人的生活。

不過稍早愷樂發文打臉，表示「和前友人已許久未曾有任何聯繫，不知為何要一直爆料捏造假消息？也許想以此來維繫與媒體間的交情，但需要用不實的內容來換取？賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改，不然大概率會對號入座跳出來大炒一波新聞求熱度。但很抱歉，現階段的我照顧寶寶，連覺都沒時間睡，不會配合你，我先去照顧兒子了。」

▲愷樂「蝴蝶姐姐」2020年曾被周揚青踢爆當羅志祥小三，神隱4年，昨（2）日突然在社群上分享超音波照，驚喜宣布懷孕一事，演藝圈眾星發聲在留言區刷一排獻上祝福。（圖／愷樂IG）
▲愷樂「蝴蝶姐姐」突然曬出寶寶的超音波照，掀起討論。（圖／愷樂IG）
愷樂突PO寶寶超音波照　掀起眾人討論

愷樂2日下午突然在IG上傳一張超音波照片，可以清楚看到胎兒臉部的五官輪廓，她還寫下「Hello 9月。」淡出演藝圈後首度透露自己的家庭狀況，照片曝光後吸引超過8萬人按讚。愷樂這幾天也頻頻在threads上發文，第一篇貼文就獻給寶寶，接著也回應大家說「謝謝你們，好感恩」，感謝眾人的祝福。

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