台積電領跌、各族群一片倒　台股重挫999點、創史上收盤第3大

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美國昨（3）日公布經濟數據，引發經濟降溫疑慮，導致恐慌指數VIX飆逾30%，引發科技股迎來賣壓，費半重挫逾7%，創下2020年3月以來最大跌幅，也影響到今（4）日台指期重挫逾1000點，拖累台北股市開盤重挫517.56點、來到21574.65點，失守22000點關卡，摜破半年線，盤中跌點一度擴大到1170.04點，來到20922.17點，創歷史盤中跌點第三名，終場下跌999.46點或4.52%，創歷史收盤跌點第三大，收在21092.75點，收復21000點關卡，日K連3黑，失守半年線，成交量為4851.05億元。大盤一度重挫逾千點，中小型股也同步走低，櫃買指數以268.5點開出，隨後最低來到256.6點，終場下跌8.8點或3.25%，收在262.06點，日K連3黑，日K拉長下影線，並且拉出第3根黑K棒，月、季線失守，半年線失而復得。今日個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、鴻海、高鋒、開發金；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、廣達、均豪。大盤一度重挫千點，不意外權值股全數重挫，權王台積電跳空以894元開出、下跌46元，失守900元關卡，跌破月線，最低一度來到888元，下跌52元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元，雖然盤中一度站回900元關卡，不過尾盤賣壓持續湧出，終場下跌51元或5.43%，收在889元，拖累大盤指數就有416點；鴻海以175元開出、下跌10元，盤中最低來到172元，終場下跌5.5元或2.97%，收在179.5元，拖累大盤指數就有25點；聯發科賣壓更加沉重，終場下跌85元或6.97%，收在1135元，拖累大盤指數就有43點；廣達終場下跌22元或8.09%，收在250元，拖累大盤指數就有12點。廣達重挫逾8%，拖累AI相關概念股同步走低，類股指數大跌6.2%、位居跌幅排行冠軍。嘉澤被打到跌停價1360元，奇鋐、智原逼近跌停、下跌逾9%，緯穎、勤誠、南電、雙鴻、M31下跌逾8%，創意下跌逾7%，研華、AMAX-KY、景碩、世芯-KY、譜瑞-KY、神達、凌華、台光電、迎廣、技嘉、川胡下跌逾6%。此外，2024年國際半導體展（SEMICON）今日登場，預計將會吸引來自56國、8.5萬人來訪，不過半導體股卻沒有如預期的走高，反倒重挫走低，金麗科逼近跌停板、下跌逾9%，晶心科、M31下跌逾8%，華泰、光罩、采鈺下跌逾6%，菱生、威盛、公準、錼創科技-KY、典範、瑞耘、日月光投控、力成、同欣電下跌逾5%。那麼資金今日去哪了？轉向銅板股！銅板股多檔走高，合邦逼近漲停板、上漲逾9%，尚茂上漲逾8%，天瀚、唐鋒上漲逾7%，南仁湖上漲逾5%。