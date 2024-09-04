日本元祖水豚君露天溫泉秀回來了！柚子湯限時登場　時間一次看

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▲今年元祖水豚君露天溫泉秀將有限時的柚子湯版本。（圖／X@shabotengroup）

▲水豚君：冬天來臨之後又可以泡溫泉了。（圖／X@shabotengroup）

萌度破表的水豚君，雖然家鄉在南美洲，但被引進日本之後，瞬間多了一個身分，就是愛泡溫泉的大老鼠，也讓這種療癒系生物遍全球。昨（3）日「伊豆仙人掌動物公園」也宣布，2024年「元祖水豚君露天溫泉秀」的舉辦時間，以及最火紅的柚子湯秀也將配合產季持續登場。地球上最大的嚙齒類動物水豚，原產於南美洲智利與巴西境內，常常生活在河畔旁，也因為人類不斷開發與其棲地重疊，近年來也常常出現在人類住宅區內，甚至在今年的巴西還出現「深夜水豚大行軍」的奇景。而水豚最早在1966年時，由伊豆仙人掌動物公園引進飼養，起初水豚雖然溫馴可愛，但人氣也不算特別高。直到1982年的冬天，有飼育員發現自己使用熱水清潔園區時，水豚都會自己靠近用碰觸熱水，突然靈機一動想到可以讓水豚在冬天泡溫泉，最終「水豚君露天溫泉秀」就這樣誕生了，後來各地動物園也開始跟進，但伊豆仙人掌動物公園的才是元祖溫泉秀。昨（3）日伊豆仙人掌動物公園也正式公布2024年度的「元祖水豚君露天溫泉秀」時間，同時為了慶祝公園65週年，今年將是史上最長的溫泉秀活動，將從2024年11月1日（五）起天天上演至2025年4月6日（日）止。此外，近年來相當火紅的柚子湯版本，則將從2024年12月21日至2025年1月5日，配合柚子產季，短期間限定登場。2024年11月1日（五）～2025年4月6日（日）伊豆仙人掌動物公園（静岡県伊東市富戸1317−13）平日一次13:30～14:30／，時間為10:30～11:30與13:30～14:30。成人（12歲以上）2,700日幣、小學生（6 - 12歲） 1,300日幣、4歳以上幼童 700日幣。成人（12歲以上）2,700日幣、小學生（6 - 12歲） 1,300日幣、4歳以上幼童 700日幣。