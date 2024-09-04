高鐵將發夜班津貼　台鐵員工嘆：百年老店實在望其項背

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高鐵將從10月起發放小夜班勤務津貼，讓台鐵員工實在感嘆，員工有責任感，挺身而出工作，夜點費與各項津貼卻不如其他單位，期盼公司亡羊補牢，「趕快把員工安全提升、薪資大幅度調整，我相信這樣的公司化才是台鐵同仁們想要看到的」。高鐵公司一直以來針對勤務補助僅分為早班（$175）與大夜班（$475）的津貼給予，高鐵工會近日宣布，歷時6個月，打破長久以來的輪班勤務補助政策，自10月起，新增小夜班勤務津貼，上班時間介於14:00-18:59，且班表為00:00（含）以後下班者，給予$275勤務補助。這樣對比，讓台鐵員工相當感嘆。一名台鐵員工向《NOWnews今日新聞》記者指出，台鐵的夜點費120元一天，鼓勵上夜工的同仁買茶買點心，立意良善，「可是在這個大通膨時代，120能買到什麼點心？」民國97年台電就有150點心+250的值班費用、中油400元、漢翔公司500元，其中250元計入工資，警消於今年通過了夜勤津貼，一小時100元；今年桃園捷運夜點費由450增加至470，明年北捷也預計於將夜點調整至500元/每夜，「與這些單位比較起來，百年老店的夜點費實在是望其項背」。此外，在危險津貼方面，台鐵現場維修人員是領3000元，但台鐵員工指出，換算下來一個月才100元，平時現場人員得跟時速130公里的火車並肩、挖土機、移動中的工程維修車、電力維修車等重型機具工作，使用的工具也幾乎都是十分沈重，有些甚至會有噪音影響聽力的疑慮，工字鋼軌1公尺50公斤、北部、西部為60公斤，抽換一支長鋼軌125米就6噸多了，這些工具、材料一不小心壓傷手腳都是有可能的事。另還有現場的噪音、石碴大量的粉塵對員工的身體都是危害，台鐵路線很多山區及叢林，蛇蟲咬傷也屢見不鮮，工作環境不只危險還危害健康，再加上這幾次的天災，造成隨時有可能掉下來的落石、泥流等，還有很多族繁不及備載的危險因子沒有寫進去，「3000元實在是太少了」。從同樣暴露危險的警消來看，警勤加給第一級有9700元，刑事警察有到15520元，台鐵員工直言，「相較之下台鐵的3000元實在是大巫見小巫，因此希望台鐵能把危險津貼增加到與警消相當，畢竟基層人員的工作真的不輕鬆」。值得注意的是，在基層同仁用盡全力幫忙搶通同時，段裡的主管們也是盡力在現場指揮及聯絡大小事務，然而分駐所主任才領1800元，段長、副段長更是0元，平時這些主管雖然在路線上的時間沒有現場同仁長，但有緊急狀況時，這些主管也是第一時間前往現場，他們一樣在危險的環境中，卻沒有得到相對的危險津貼。此外，台鐵員工指出，留才津貼是針對在公司化期間願意留下來的夥伴的津貼，但2000元實在是太少了，更何況還是一筆預算會用完，也希望台鐵公司能夠針對留才津貼的金額增加、制度做調整，員工才是公司的基本，「否則怎麼一直說台鐵是各事業單位的跳板？」日前台鐵產工揭露，台鐵公司董事長、總經理，改制公司化後為己調薪40%，每月調薪5萬多，然而基層員工卻仍以在國營事業最低薪，台鐵員工也喊話，生米已煮成熟飯，台鐵公司化帶來的離退潮衝擊已經發生，希望公司能亡羊補牢，趕快把員工安全提升、薪資大幅度調整，「我相信這樣的公司化才是台鐵同仁們想要看到的」。