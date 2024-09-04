歐陽娜娜被爆耍大牌！「狂找劇組麻煩」延誤進度　公司急發聲明

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▲工作人員指出歐陽娜娜故意挑大牌攝影師、不滿方案內容等，導致拍攝拖了半年才執行。（圖／麻辣表哥微博）

▲貼文瞬間引發討論，歐陽娜娜工作室昨日晚間緊急發聲明闢謠。（圖／歐陽娜娜工作室微博）

▲歐陽娜娜（圖中）日前爆出熱戀大6歲的大陸樂團鼓手安雨（圖左），2人並肩現身羅馬街頭。（圖／小紅書）

女星歐陽娜娜近年深耕中國市場，不過人紅是非多，爭議不斷。日前才剛被爆出熱戀大5歲的中國搖滾樂鼓手安雨。近日又有人在微博爆料，指出1名女藝人了除了指定大牌攝影師外，又因不想得罪廠商，因此一直找劇組麻煩，導致拍攝拖了半年才執行。粉絲從爆料者給出的線索推測該名女藝人為歐陽娜娜，昨（3）日晚間歐陽娜娜工作室連忙發出聲明澄清，指稱該內容均為造謠。近期某時尚雜誌工作人員在網上爆料4位明星在拍攝時的爭議，其中1段內容提到，有位女星因不想拍攝，但又不想得罪人，便故意挑大牌攝影師、否定企劃方案等等，不斷找麻煩希望雜誌方喊卡，最終導致該項目延遲了半年才進行。該名工作人員雖然沒有指名道姓，但他給出的線索中包含當時的代言品牌、與攝影關係好以及新劇剛播等，粉絲們推測該女星指的就是歐陽娜娜，消息曝光後瞬間在微博掀起熱議。對此，歐陽娜娜工作室昨日晚間發出嚴正聲明闢謠，表示網路上的消息均為不實指控：「今日有不明人士透過網路傳播關於歐陽娜娜女士的不實消息，帶有極強的引導性質，我方在此嚴肅聲明，該內容均為造謠，在工作中，我們都盡心努力完成每次合作項目，尊重每位合作老師的付出及成果。」並強調若再出現謠傳情況，將會採取法律手段。