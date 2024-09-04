中秋節「今年一堆人突不烤肉了」！眾揭真實敗筆：全部被它拖下水

《星鳴特攻Concord》上市12天就倒！斥資50億沒人玩　關鍵原因曝

記者潘毅／綜合報導

▲索尼互動娛樂（SIE）旗下 Firewalk 工作室推出的射擊遊戲《星鳴特攻Concord》。（圖／Concord粉專）
▲索尼互動娛樂（SIE）旗下 Firewalk 工作室推出的射擊遊戲《星鳴特攻Concord》。（圖／Concord粉專）
索尼互動娛樂（SIE）旗下 Firewalk 工作室推出的射擊遊戲《星鳴特攻Concord》， 8 月 23 日推出後短短僅12天，就在昨（3）日宣布即刻下架停售，隨後將在 9 月 6 日關閉連線、開放退款，這款斥資50億開發的3A大作為何沒有玩家要玩？關鍵2大原因也曝光了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Firewalk 工作室耗時8年、斥資多達1.5億美金（約台幣50億）的3A大作《星鳴特攻》，在上市之前就曾因為角色設計的問題，再加上，Steam 商店頁面的使用者標籤就有一個「LGBTQ+」，被玩家視為是為「政治正確」而打造的作品。

此外，《星鳴特攻Concord》的遊戲定價為 40 美金（台幣定價1190元），價格高昂再加上早已有免費的FPS大作《APEX》、《鬥陣特工2》、《特戰英豪》正在市場上，因此無法有效吸引玩家購入，根據遊戲媒體《IGN》報導，《星鳴特攻》在雙平台上僅賣出2.5萬份。

▲《星鳴特攻Concord》上市不到12天就黯然退場。（圖／Concord粉專）
▲《星鳴特攻Concord》上市不到12天就黯然退場。（圖／Concord粉專）
最終星鳴特攻在8月23日上架當日，同時在線玩家最多只有697人，隨後一路下滑，到最後連1百人都不足，最終Firewalk 開發團隊於昨（3）日在 PlayStation 官方部落格上宣布，感謝曾遊玩過的玩家，以及回饋，團隊發現遊戲的其他方面以最初上市並沒有達到預期的效果，因此決定遊戲伺服器將於 9 月 6 日關閉，《星鳴特攻》即日起也停止販售，並同時開放全額退款。
 

寶可夢LINE貼圖免費下載！咖波畫家親自繪製　粉絲狂求：讓我付費

PS5 Pro爆料客親眼看到了！強化版「升級重點」曝光：噪音更小了

最強高中生Ray回台灣了！高中剛畢業直接買房　直播開箱精美裝潢

烏龜學會滑板「移動速度快10倍」！主動發起尬車邀請　貓咪傻眼了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生