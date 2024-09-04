幻藍小熊韓國出道撞人氣男團　粉絲眼紅：拜託不要有互動

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▲台灣女團「幻藍小熊」在韓國正式出道，然而有韓國男團粉絲直言：希望不要和自家偶像有互動。（圖／天空娛樂提供）

▲幻藍小熊被大讚實力不輸韓團，在節目上努力以韓文介紹自己。（圖／天空娛樂提供）

台灣女團「GENBLUE幻藍小熊」去年參加選秀節目《未來少女》，今年2月時前往南韓特訓，本月2日終於在南韓正式出道，打歌舞台釋出後好評不斷，然而卻有台灣的KPOP粉絲表示：「不希望她們和男團有互動。」由於她們這次出道的時程，剛好和ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR等男團重疊到，這些團體們的部分台灣粉絲卻不希望自家偶像和幻藍小熊有所接觸，更不想看到他們一起跳Challenge的畫面等等，還有人直言覺得幻藍小熊不該跟有名氣的韓團有互動，偏激言論讓其他人無語表示：「男團粉絲的忌妒心會不會太誇張？」幻藍小熊登上南韓舞台，讓許多網友都感到非常驕傲，出道曲旋律相當洗腦，還很有誠意的開麥演唱，大讚她們魅力表現和唱跳實力都不會輸給韓團，又有台灣女生獨特的辨識度，直呼果然台灣只是缺乏舞台和機會，紛紛鼓勵她們繼續加油。在選秀節目《未來少女》奪下冠軍的她們，來到異鄉也沒有怯場，成員表示南韓的音樂節目是她們夢想中的舞台，能夠實現目標讓她們覺得很激動。在音樂節目中要介紹歌曲時，她們也非常努力以全韓文進行，積極的模樣驚艷大眾，期待她們能在異地為台灣爭光。