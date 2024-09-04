大肅貪時代來臨　朱立倫：司法別變獨裁者的鞭、要成公平正義的尺

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近日司法大肅貪，無論藍綠白政治人物都被辦，尤其民眾黨主席柯文哲一度遭北檢聲押禁見，引發全民高度關注。對此，國民黨主席朱立倫今（4）日喊話，有足夠證據辦到底是肅貪，沒有足夠證據而辦，就是政治清算，「司法不可變成獨裁者揮舞的鞭，要成為社會公平正義衡量的尺」。朱立倫今在中常會發表談話指出，對於近期的司法案件，國民黨的立場很清楚，一定堅定維護司法公平、守護程序正義，「毋枉毋縱」絕對不能變成口號，絕對要有充足的證據才能辦，而不是透過羅織、臆測方式，造成當事人任何人權的損害，這是一個民主國家最重要的基礎，「有證據可以辦，辦到底，沒有證據就辦，將變成政治惡鬥、追殺」。朱立倫說，民進黨這段期間反貪、肅貪大旗搖得非常好，但是他要再次提醒執政當局，尤其是民進黨主席賴清德，有足夠證據辦到底是肅貪，沒有足夠證據而辦，就是政治清算，「司法不可變成獨裁者揮舞的鞭，要成為社會公平正義衡量的尺」。朱立倫說，司法的標準不能跟溫度計、浮標一樣變來變去，手中握有充分證據時，7年不辦現在才辦，手中沒有充分證據時，硬要辦70小時，想要得出結果，這都不是人民可接受，唯有維護司法人權、程序正義、司法公平，毋枉毋縱，民眾才能接受。朱立倫：司法不可變成獨裁者的鞭、要成公平正義的尺