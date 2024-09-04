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柯文哲涉京華城弊案！高院撤銷交保裁定　發回台北地院更審

記者陳苾暐/綜合報導

▲民眾黨主席柯文哲在北市長任內因涉及京華城弊案，日前遭檢方聲押。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.02）
▲民眾黨主席柯文哲在北市長任內因涉及京華城弊案，日前遭檢方聲押。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.02）
民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑涉嫌圖利，上月 30日台北地檢署除約談柯文哲夫婦外，也約談台北市前副市長彭振聲，並在複訊後聲押禁見，前（2）日凌晨法院結果出爐，裁定彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回，事後檢方提抗告，高院審理後裁定發回更裁。

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據了解，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；上月30日檢方再次展開行動，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回。

由於彭振聲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大向北院聲請羈押禁見，案經審理，彭振聲遭裁定收押，至於柯文哲則獲無保請回，昨天北檢檢察官前往台北看守所訊問應曉薇、沈慶京等人後，已將抗告書送抵北院，今天稍早高院裁定發回更審。

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