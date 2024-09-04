曾與四叉貓爆衝突小草墜樓亡　黃國昌難過：不該為自己想法遭攻擊

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32歲黃姓男子2日晚上8點多，從新北市永和區某大樓墜落，當場身亡，警方排除外力因素。墜樓男子經證實為民眾黨員，日前在北檢搶奪網紅「四叉貓」劉宇自拍棒、熱倒癲癇發作送醫，並遭到「四叉貓」提告強制罪、公然侮辱、搶奪罪等3罪。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（4）日表示，沒有人應該為自己的想法遭受惡劣攻擊。黃國昌今日上午陪同民眾黨主席柯文哲前往花蓮參加國民黨立委傅崐萁母親的告別式，回到台北後接受媒體人黃光芹「今日來開匯」節目專訪，一開始黃國昌針對新北小草墜樓身亡表達難過，台灣的公民只是表達政治想法，司法應該公平對待，發生這樣的事，大家都非常難過。黃國昌說，在台灣這塊土地應該是可以去自由支持一個人、反對一個人，但是沒有人應該為自己的想法而面臨惡劣攻擊，什麼時候變成這個樣子，「沒有機會把接住，心裡的難過、遺憾是很難形容。」黃國昌呼籲，不要在網路上因為彼此立場不同而去留下惡毒文字，去攻擊一個人，因為對於接收到的人面臨排山倒海的壓力，是很難一個人面對。當你自己過不去時不要自己一個人，要找朋友、夥伴一起度過。