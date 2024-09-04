愷樂怒批「前友人」賣友求榮！小甜甜被標記了　過往恩怨遭挖出

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▲愷樂怒批「前友人」賣友求榮，有網友在底下標記小甜甜的帳號。（圖／愷樂Threads）

▲愷樂說自己忙著照顧兒子沒時間理會其他人，字裡行間透露自己已經生產完的消息，及寶寶的性別。（圖／愷樂IG）

▲愷樂（右）和小甜甜（左）過去是形影不離的閨密，經常一起上節目、私下聚會。（圖／小甜甜臉書）

女星愷樂（蝴蝶姐姐）2日發出一張懷孕的超音波照後，今（4）日又再度發文，怒罵「前友人」捏造假消息爆料。愷樂罕見發火開嗆對方：「賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改」，貼文曝光後不少粉絲開始好奇愷樂指的是誰，更有網友直接標記女星小甜甜（張可昀）帳號，懷疑愷樂罵的就是她，兩人過往恩怨也再度掀起討論。愷樂2日貼出超音波照後，未正面回應關於寶寶性別或是生父是誰的問題，只在Threads上寫道：「謝謝你們，好感恩」，不過卻有人自稱是愷樂的好友，向媒體爆料愷樂肚子裡的寶寶是女生，且即將臨盆，預產期就在下個月。爆料者還說愷樂上海的醫師老公個性低調，不喜歡她繼續待在娛樂圈，願意負擔愷樂的生活費，所以愷樂才全心投入家庭，很享受現在普通人的生活。想不到該則爆料曝光後，挑起愷樂怒火，她今日下午1點半上Threads發文開嗆：「和前友人已許久未曾有任何聯繫，不知為何要一直爆料捏造假消息？也許想以此來維繫與媒體間的交情，但需要用不實的內容來換取？賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改，不然大概率會對號入座跳出來大炒一波新聞求熱度。」愷樂更加碼曝光自己已經生產完了，寶寶並非爆料者說的女兒而是兒子，「很抱歉，現階段的我照顧寶寶，連覺都沒時間睡，不會配合你，我先去照顧兒子了」，愷樂貼文發布後立刻引起大批網友討論，除了震驚愷樂生產外，也許多人相當好奇愷樂口中的「前友人」指的是誰？還有網友直接標記女星小甜甜的Threads帳號，懷疑愷樂罵的就是她。粉絲紛紛留言討論，「竟然都沒在演藝圈了，直接說出是哪個醜陋的人吧」、「愷樂這篇就是來打臉媒體的爆料呀」、「媒體說的那位友人到底是誰？確定是友人嗎？？」、「是小甜甜嗎…的確看到很多報導裡所謂的『友人』或『知情人士』感到困惑，他們到底憑什麼代替妳來出聲發表言論」、「是她（小甜甜）的話，我覺得蠻敗好感的」。小甜甜過去和愷樂是感情相當要好的閨密，在彼此的社群平台上都可以看到對方的照片，至於兩人為何會決裂？據《鏡週刊》報導，愷樂從2020年開始神隱後，2021年6月低調嫁給上海醫師，當時圈內僅邀請小甜甜喝喜酒，愷樂還幫她準備機票、訂飯店，怎料最後消息卻走漏，讓閨密兩人感情決裂。不過今年3月時，小甜甜的經紀人有出面否認這項指控：「甜甜從來沒有跟任何人說過愷樂的事情及批評任何事情，不曉得怎麼會有這樣的謠言產生」。但愷樂確實也再也沒跟小甜甜有任何互動，傳言到底是真是假，恐怕只有當事人才清楚。