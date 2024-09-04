黃偉哲訪波蘭盧布林市　推動兩歷史古城交流

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▲黃偉哲一行在駐波蘭代表處副代表胡韻芳陪同下，與盧布林市副市長Tomasz Fulara於該國首都華沙會面，雙方都期盼能進一步推動兩座歷史古城的交流。（圖／南市府提供）

為推動城市外交台南市長黃偉哲率團出訪位在歐洲的波蘭盧布林市，該城市也是援助烏克蘭的重要民主據點，雙方共識進一步推動兩座歷史古城的交流。黃偉哲推崇盧布林是自由世界援助烏克蘭的前線堡壘，台南則是台灣的民主聖地，兩個城市不僅都是歷史古城，也共享自由民主人權的普世價值。黃偉著一行在駐波蘭代表處副代表胡韻芳陪同下，在當地時間2日跟盧布林市（Lublin City）的副市長Tomasz Fulara於該國首都華沙會面。今年8月兩人就曾進行視訊對談初步開啟交流，這次相約在華沙相見歡，雙方都期盼能進一步推動兩座歷史古城的交流。黃偉哲表示，盧布林市歷史悠久，現今在國際情勢中扮演重要角色，更推崇盧布林是自由世界援助烏克蘭的前線堡壘，台南則是台灣的民主聖地，兩個城市不僅都是歷史古城，也共享自由民主人權的普世價值。盧布林市副市長Tomasz Fulara則向黃偉哲分享，盧布林市有多間大學，希望在高科技領域跟台南有更多學術交流且盧布林市的產業聚焦於高科技、醫藥、食品科技、汽車工業領域，而在能源方面，該市也積極發展氫能，盧布林市已有一輛氫能巴士，另有兩輛正在製造中，其他還有十多輛正在規劃中。對此，黃偉哲回應指出，隨著半導體及AI成為全球重要戰略產業，衍生出許多高科技人才需求，樂見雙邊學術機構建立更多相互交流，協助高科技人才的培育，將會成為科技產業蓬勃發展的基石。除此之外，黃偉著也盼就加氫站設置與氫能儲存技術等與盧市進行意見交流。台南市則在推動太陽能發電與智慧城市上頗有成果，在會談中雙方也交流了許多產業政策推動經驗，並且都盛情邀請對方親自造訪，以進一步深化彼此友誼與互動。盧布林市位於波蘭東南方，早在12世紀起就為人所知，更是中世紀中東歐的商業中心，也是著名歷史名城。長期以來被視為歐盟通往東方的門戶，也因距離烏克蘭極近，是西方國家援助烏克蘭的重要據點。